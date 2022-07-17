https://tr.sputniknews.com/20220717/gaziantepte-sokakta-oynayan-cocuk-merminin-isabet-etmesi-sonucu-hayatini-kaybetti-1058795085.html
Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T05:50+0300
2022-07-17T05:50+0300
2022-07-17T05:50+0300
türkiye
gaziantep
çocuk
silahlı kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057914777_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7776789fb708d600e7277f6c1e2faf0d.jpg
Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057914777_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_392f1b19bb00fe16bd074cf03a2ea0e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, çocuk, silahlı kavga
Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti
Abone ol
Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.