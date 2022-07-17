https://tr.sputniknews.com/20220717/gaziantepte-sokakta-oynayan-cocuk-merminin-isabet-etmesi-sonucu-hayatini-kaybetti-1058795085.html

Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T05:50+0300

2022-07-17T05:50+0300

2022-07-17T05:50+0300

türkiye

gaziantep

çocuk

silahlı kavga

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Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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gaziantep, çocuk, silahlı kavga