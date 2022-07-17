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HayKonfed Başkanı Çıtırık: O hayvanları pet shoptakinden daha zor günler bekliyor
HayKonfed Başkanı Çıtırık: O hayvanları pet shoptakinden daha zor günler bekliyor
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, pet shoplarda vitrinlerde hayvan satışının yasaklanmasına rağmen katalogdan da olsa devam... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T09:22+0300
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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuştu ve hayvan satışının, tamamen yasaklanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:Bunun bir ‘gözden uzaklaştırma’ operasyonu olduğunu söyleyen Çıtırık, mevzuatta internet satışlarının denetlenmesi konusunda da açıklık olmadığını belirterek şöyle konuştu:"Bırakın hayvanların mal kapsamından çıkarılmasını, bundan böyle hayvanlar ‘ıskarta mal’ muamelesi görecek. Çünkü katalogdan beğendiniz ama yüz yüze beğenmediğiniz hayvanı, tıpkı olmayan bir elbise gibi, iade hakkınız var. Beğenilmeyip iade edilen ama sahibine ‘para’ kazandırması için üretilmiş o hayvanın sonu ne olur sizce? O hayvanları pet shoptakinden daha zor günler bekliyor."
https://tr.sputniknews.com/20220705/petshoplarda-canli-hayvan-satisi-donemi-bitiyor-cozum-uretim-ve-satisin-belli-sure-durdurulmasi-1058336168.html
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kedi, köpek, petshop

HayKonfed Başkanı Çıtırık: O hayvanları pet shoptakinden daha zor günler bekliyor

09:22 17.07.2022
© DHAPetshop vitrinlerinden kedi ve köpekler kaldırıldı: Vitrinden satış yapanlara 2 bin 43 TL para cezası
Petshop vitrinlerinden kedi ve köpekler kaldırıldı: Vitrinden satış yapanlara 2 bin 43 TL para cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© DHA
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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, pet shoplarda vitrinlerde hayvan satışının yasaklanmasına rağmen katalogdan da olsa devam etmesine tepki gösterdi.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuştu ve hayvan satışının, tamamen yasaklanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Türkiye’de 10 binden fazla hayvan üretim çiftliği var. Bunların çoğu bodrum, dehliz gibi yerlerde. Çoğu da hayvanları ölümüne doğurtup sonra çöpe atmaktan dahi çekinmiyor. Ruhsatlandırılmaları başta, bunlar için bir mevzuat var mı? Yok. Denetim var mı? Yok. Merdiven altı üretim için denetim, tedbir var mı? O da yok. O zaman söyle bana, katalogdan sanki mal seçer gibi hayvan seçilmesi ile hayvanın fiziksel olarak bir pet shopta olması arasında ne fark var? Hayvanları toplumun gözü önünde, metrelik kafesler içinde tutuyorlardı, şimdi aldılar gözden uzak çiftliklere, zindanlara hapsettiler. Hayvanları koruma kanunu çıktığında, ‘Hayvanlar artık mal değil, candır’ dediler. Madem can, nasıl olur da katalogdan, hem de internet üzerinden, eve sanki su, ekmek söylermiş gibi satışına izin verirsiniz?”
Bunun bir ‘gözden uzaklaştırma’ operasyonu olduğunu söyleyen Çıtırık, mevzuatta internet satışlarının denetlenmesi konusunda da açıklık olmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Bırakın hayvanların mal kapsamından çıkarılmasını, bundan böyle hayvanlar ‘ıskarta mal’ muamelesi görecek. Çünkü katalogdan beğendiniz ama yüz yüze beğenmediğiniz hayvanı, tıpkı olmayan bir elbise gibi, iade hakkınız var. Beğenilmeyip iade edilen ama sahibine ‘para’ kazandırması için üretilmiş o hayvanın sonu ne olur sizce? O hayvanları pet shoptakinden daha zor günler bekliyor."
yavru kedi ve köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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