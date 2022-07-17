HayKonfed Başkanı Çıtırık: O hayvanları pet shoptakinden daha zor günler bekliyor

“Türkiye’de 10 binden fazla hayvan üretim çiftliği var. Bunların çoğu bodrum, dehliz gibi yerlerde. Çoğu da hayvanları ölümüne doğurtup sonra çöpe atmaktan dahi çekinmiyor. Ruhsatlandırılmaları başta, bunlar için bir mevzuat var mı? Yok. Denetim var mı? Yok. Merdiven altı üretim için denetim, tedbir var mı? O da yok. O zaman söyle bana, katalogdan sanki mal seçer gibi hayvan seçilmesi ile hayvanın fiziksel olarak bir pet shopta olması arasında ne fark var? Hayvanları toplumun gözü önünde, metrelik kafesler içinde tutuyorlardı, şimdi aldılar gözden uzak çiftliklere, zindanlara hapsettiler. Hayvanları koruma kanunu çıktığında, ‘Hayvanlar artık mal değil, candır’ dediler. Madem can, nasıl olur da katalogdan, hem de internet üzerinden, eve sanki su, ekmek söylermiş gibi satışına izin verirsiniz?”