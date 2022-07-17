https://tr.sputniknews.com/20220717/hdp-es-genel-baskani-sancardan-demokrasi-ittifaki-aciklamasi-ilmek-ilmek-kuruyoruz-1058807059.html

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'demokrasi ittifakı' açıklaması: İlmek ilmek kuruyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'demokrasi ittifakı' açıklaması: İlmek ilmek kuruyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sorunlardan ve krizlerden çıkış yolunun büyük ve kapsamlı bir 'demokrasi ittifakı'nın kurulmasından geçtiğini belirterek, "Bu... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T16:17+0300

2022-07-17T16:17+0300

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politika

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

mithat sancar

ittifak

seçim

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin Balgat'taki ek binasından düzenlenen Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında, partilerinin 5. Olağan Kongresini 3 Temmuz'da yaptıklarını anımsatarak, bu kongrede yeni dönemin güçlü bir inşa dönemi olması kararını ilan ettiklerini söyledi.Partilerinin Türkiye'nin çözüm partisi ve anahtar gücü olduğunu savunan Sancar, Türkiye'de bugün çoklu krizler yaşadığını ve bu krizlerin başında ekonominin geldiğini, bu durumdan en fazla yoksulların etkilendiğini söyledi.Sorunlar ve krizlerden çıkışın yolunun büyük ve kapsamlı bir 'demokrasi ittifakı'nın kurulmasından geçtiğini vurgulayan Sancar, şöyle konuştu:Sancar'ın konuşmasının ardından HDP'nin Parti Meclisi toplantısına, basına kapalı devam edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220705/demirtas-altili-masa-ile-hdp-merkezli-muhalefet-arasinda-kurumsal-bir-is-birligi-olasi-gorunmuyor-1058327259.html

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), mithat sancar, ittifak, seçim