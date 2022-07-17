Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220717/hdp-es-genel-baskani-sancardan-demokrasi-ittifaki-aciklamasi-ilmek-ilmek-kuruyoruz-1058807059.html
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'demokrasi ittifakı' açıklaması: İlmek ilmek kuruyoruz
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'demokrasi ittifakı' açıklaması: İlmek ilmek kuruyoruz
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sorunlardan ve krizlerden çıkış yolunun büyük ve kapsamlı bir 'demokrasi ittifakı'nın kurulmasından geçtiğini belirterek, "Bu... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T16:17+0300
2022-07-17T16:19+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
mithat sancar
ittifak
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/1044135694_64:0:1060:560_1920x0_80_0_0_15a501d7f7a60f13aa0d5fc59fea9fae.png
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin Balgat'taki ek binasından düzenlenen Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında, partilerinin 5. Olağan Kongresini 3 Temmuz'da yaptıklarını anımsatarak, bu kongrede yeni dönemin güçlü bir inşa dönemi olması kararını ilan ettiklerini söyledi.Partilerinin Türkiye'nin çözüm partisi ve anahtar gücü olduğunu savunan Sancar, Türkiye'de bugün çoklu krizler yaşadığını ve bu krizlerin başında ekonominin geldiğini, bu durumdan en fazla yoksulların etkilendiğini söyledi.Sorunlar ve krizlerden çıkışın yolunun büyük ve kapsamlı bir 'demokrasi ittifakı'nın kurulmasından geçtiğini vurgulayan Sancar, şöyle konuştu:Sancar'ın konuşmasının ardından HDP'nin Parti Meclisi toplantısına, basına kapalı devam edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/demirtas-altili-masa-ile-hdp-merkezli-muhalefet-arasinda-kurumsal-bir-is-birligi-olasi-gorunmuyor-1058327259.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/1044135694_188:0:935:560_1920x0_80_0_0_80d85c0e8124c44316e830f3ece80800.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), mithat sancar, ittifak, seçim

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'demokrasi ittifakı' açıklaması: İlmek ilmek kuruyoruz

16:17 17.07.2022 (güncellendi: 16:19 17.07.2022)
© Fotoğraf : Twitter/HDPMithat Sancar
Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Fotoğraf : Twitter/HDP
Abone olTelegram
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sorunlardan ve krizlerden çıkış yolunun büyük ve kapsamlı bir 'demokrasi ittifakı'nın kurulmasından geçtiğini belirterek, "Bu ittifakı ilmek ilmek kuruyoruz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin Balgat'taki ek binasından düzenlenen Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında, partilerinin 5. Olağan Kongresini 3 Temmuz'da yaptıklarını anımsatarak, bu kongrede yeni dönemin güçlü bir inşa dönemi olması kararını ilan ettiklerini söyledi.
Partilerinin Türkiye'nin çözüm partisi ve anahtar gücü olduğunu savunan Sancar, Türkiye'de bugün çoklu krizler yaşadığını ve bu krizlerin başında ekonominin geldiğini, bu durumdan en fazla yoksulların etkilendiğini söyledi.
Sorunlar ve krizlerden çıkışın yolunun büyük ve kapsamlı bir 'demokrasi ittifakı'nın kurulmasından geçtiğini vurgulayan Sancar, şöyle konuştu:
"Bu ittifakı ilmek ilmek kuruyoruz. İttifak sadece belirli partilerle sınırlı bir birliktelik değil. Kastettiğimiz demokrasi ittifakı; bu ülkede haksızlıklara, adaletsizliklere, zulme ve sömürüye karşı en geniş kesimleri bir araya getirmek. Demokrasi ittifakının hedefi budur. Seçimlerde, bu ittifakın gücünü sandıklara, parlamentoya ve ülkenin yönetimine yansıtmak da bizim boynumuzun borcudur."
Sancar'ın konuşmasının ardından HDP'nin Parti Meclisi toplantısına, basına kapalı devam edildi.
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
POLİTİKA
Demirtaş: Altılı Masa ile HDP merkezli muhalefet arasında kurumsal bir iş birliği olası görünmüyor
5 Temmuz, 12:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала