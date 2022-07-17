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Hırvatistan’da şarbon paniği: 100'den fazla sığırda tespit edildi
Hırvatistan’da şarbon paniği: 100'den fazla sığırda tespit edildi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusundaki bir doğa parkında ölü bulunan 107 sığırda şarbon tespit edildiği açıklandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T09:26+0300
2022-07-17T09:28+0300
dünya
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şarbon
vaka
vaka sayısı
sığır
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Hırvatistan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sığırlar üzerinde yapılan test sonuçlarında şarbon tespit edildiği bildirildi.Hırvatistan Radyo Televizyonunun (HRT) haberine göre, şarbon hastalığı şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi gözlem altına alındı.Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi İnoslav Brkic, durumun kontrol altına alındığını ve paniğe yer olmadığını kaydetti.Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/bitliste-sarbon-karantinasi-1048556241.html
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hırvatistan, şarbon, vaka, vaka sayısı, sığır

Hırvatistan’da şarbon paniği: 100'den fazla sığırda tespit edildi

09:26 17.07.2022 (güncellendi: 09:28 17.07.2022)
© Fotoğraf : PixabaySığır
Sığır - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusundaki bir doğa parkında ölü bulunan 107 sığırda şarbon tespit edildiği açıklandı.
Hırvatistan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sığırlar üzerinde yapılan test sonuçlarında şarbon tespit edildiği bildirildi.

Hırvatistan Radyo Televizyonunun (HRT) haberine göre, şarbon hastalığı şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi gözlem altına alındı.

Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi İnoslav Brkic, durumun kontrol altına alındığını ve paniğe yer olmadığını kaydetti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.
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