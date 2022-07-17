https://tr.sputniknews.com/20220717/hirvatistanda-sarbon-panigi-107-sigirda-tespit-edildi--1058796569.html

Hırvatistan’da şarbon paniği: 100'den fazla sığırda tespit edildi

Hırvatistan’da şarbon paniği: 100'den fazla sığırda tespit edildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusundaki bir doğa parkında ölü bulunan 107 sığırda şarbon tespit edildiği açıklandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T09:26+0300

2022-07-17T09:26+0300

2022-07-17T09:28+0300

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Hırvatistan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sığırlar üzerinde yapılan test sonuçlarında şarbon tespit edildiği bildirildi.Hırvatistan Radyo Televizyonunun (HRT) haberine göre, şarbon hastalığı şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi gözlem altına alındı.Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi İnoslav Brkic, durumun kontrol altına alındığını ve paniğe yer olmadığını kaydetti.Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210902/bitliste-sarbon-karantinasi-1048556241.html

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hırvatistan, şarbon, vaka, vaka sayısı, sığır