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https://tr.sputniknews.com/20220717/horoz-dovusune-polis-baskini-46-horoz-korumaya-alindi--1058794029.html
Horoz dövüşüne polis baskını: 46 horoz korumaya alındı
Horoz dövüşüne polis baskını: 46 horoz korumaya alındı
Kırıkkale'de 150 kişinin bir araya geldiği dernekte yasadışı dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T04:04+0300
2022-07-17T04:13+0300
horoz
türkiye
dövüş
ceza
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Kırıkkale'de, horoz dövüşü düzenleyerek gelir elde eden derneğe yapılan baskında 46 horoza el konuldu. Dernek hakkında adli işlem başlatılırken, dernek başkanı da gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1279. Sokak'taki bir dernekte yasa dışı horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Dernek binası içerisinde özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştürenler ve izleyici olarak bulunan 150 kişi yakalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde kontrolleri yapılan 46 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan dernek başkanı M.M. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
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horoz, dövüş, ceza

Horoz dövüşüne polis baskını: 46 horoz korumaya alındı

04:04 17.07.2022 (güncellendi: 04:13 17.07.2022)
© İHADövüştürülen 46 horoz
Dövüştürülen 46 horoz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA
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Kırıkkale'de 150 kişinin bir araya geldiği dernekte yasadışı dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı.
Kırıkkale'de, horoz dövüşü düzenleyerek gelir elde eden derneğe yapılan baskında 46 horoza el konuldu. Dernek hakkında adli işlem başlatılırken, dernek başkanı da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1279. Sokak'taki bir dernekte yasa dışı horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Dernek binası içerisinde özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştürenler ve izleyici olarak bulunan 150 kişi yakalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde kontrolleri yapılan 46 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan dernek başkanı M.M. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
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