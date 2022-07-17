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İki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı
İki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı
İstanbul Bahçeşehir'de yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çaldı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T18:19+0300
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türkiye
istanbul
yabancı uyruklu
kaz
gölet
hırsızlık
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İstanbul Bahçeşehir'de yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çalarak poşetlerine attılar. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
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istanbul, yabancı uyruklu, kaz, gölet, hırsızlık

İki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı

18:19 17.07.2022
© Fotoğraf : Twitter / @Bahceshr_Goletİki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı
İki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Fotoğraf : Twitter / @Bahceshr_Golet
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İstanbul Bahçeşehir'de yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çaldı.
İstanbul Bahçeşehir'de yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çalarak poşetlerine attılar. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
“Bahçeşehir Gölet Parkta bugün 2 Kaz, Suriyeli olduğunu anladığımız 2 kadın tarafından çantaya atıp götürüldü. Yanlarına gidip bırakmalarını söylememize rağmen dün akşam biz getirdik diyerek alıp gittiler.”
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