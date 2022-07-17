İki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı

SONUNDA BUDA OLDU

Bahçeşehir Gölet Parkta bugün 2 Kaz, Suriyeli olduğunu anladığımız 2 kadın tarafından çantaya atıp götürüldü. Yanlarına gidip bırakmalarını söylememize rağmen dün akşam biz getirdik diyerek alıp gittiler @Basaksehir_Bld @yasinkartoglu @ugurturan68 #pazar pic.twitter.com/3PzdV2hOIj