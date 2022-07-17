İki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı
© Fotoğraf : Twitter / @Bahceshr_Goletİki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan kazları çaldı
© Fotoğraf : Twitter / @Bahceshr_Golet
İstanbul Bahçeşehir'de yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çaldı.
İstanbul Bahçeşehir'de yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çalarak poşetlerine attılar. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
“Bahçeşehir Gölet Parkta bugün 2 Kaz, Suriyeli olduğunu anladığımız 2 kadın tarafından çantaya atıp götürüldü. Yanlarına gidip bırakmalarını söylememize rağmen dün akşam biz getirdik diyerek alıp gittiler.”
SONUNDA BUDA OLDU— Gölet Gönüllüleri (@Bahceshr_Golet) July 17, 2022
Bahçeşehir Gölet Parkta bugün 2 Kaz, Suriyeli olduğunu anladığımız 2 kadın tarafından çantaya atıp götürüldü. Yanlarına gidip bırakmalarını söylememize rağmen dün akşam biz getirdik diyerek alıp gittiler @Basaksehir_Bld @yasinkartoglu @ugurturan68 #pazar pic.twitter.com/3PzdV2hOIj