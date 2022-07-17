https://tr.sputniknews.com/20220717/ilce-esnafi-tarafindan-saldiriya-ugradigini-iddia-eden-sulakyurt-belediye-baskani-sikayetci-oldu-1058815119.html

İlçe esnafı tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Sulakyurt Belediye Başkanı şikayetçi oldu

İlçe esnafı tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Sulakyurt Belediye Başkanı şikayetçi oldu

Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçede esnaflık yapan bir baba ile 3 oğlu tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayette bulundu. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T23:27+0300

2022-07-17T23:27+0300

2022-07-17T23:27+0300

esnaf

türkiye

belediye başkanı

darp

kırıkkale

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İddiaya göre, ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet eden Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik'in yanına gelen iş yeri sahibi M.T. ve oğulları S.T, S.T. ve B.T, belediyeye ait yere işgaliye bedelini ödemeyeceklerini söyledi.Daha sonra hakaret ve tehditte bulunan baba ve 3 oğlu, Başkan Bildik'i darp etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.Bildik, olayın ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek rapor aldı ve şikayetçi oldu.Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden S.T. ile S.T. gözaltına alındı.Bildik, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kişiler hakkında emniyete giderek şikayetçi olduğunu belirterek, "Şu anda sol omzumu kaldıramıyorum, parmağımda çatlak var. Kollarımda ve bacaklarımda sıyrık var. Çok şükür ağır bir durumumuz yok" diye konuştu.MHP İl Başkanı Murat Abalı Bildik'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, tüm teşkilat mensuplarının başkanın yanında ve arkasında olduğunu kaydetti.

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esnaf, belediye başkanı, darp, kırıkkale