https://tr.sputniknews.com/20220717/ispanyol-basini-abd-ve-avrupanin-beklenmedik-bir-rakibine-isaret-etti-1058813699.html
İspanyol basını ABD ve Avrupa'nın beklenmedik bir rakibine işaret etti
İspanyol basını ABD ve Avrupa'nın beklenmedik bir rakibine işaret etti
İspanyol basınında yer alan bir habere göre, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu çok kutuplu işbirliğinin güçlendirilmesini... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T22:09+0300
2022-07-17T22:09+0300
2022-07-17T22:09+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
dünya
brics
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İspanyol haber sitesi Rebilion, BRICS grubunun çok kutuplu işbirliğinin güçlendirilmesini ve genişletilmesini teşvik ederken ABD ve AB’nin ise Rusya’ya yaptırım peşine yaptırım uygulayarak kendilerini tükettiklerini yazdı.Hedelberto Lopez Blanch imzalı makalede, “BRICS, üyeleri için kalkınma, ekonomik entegrasyon ve karlı ticaret programlarında ilerleme kaydediyor” ifadelerine yer verilirken, aynı zamanda ekonomik bloğun gelişmekte olan ekonomilerin birleşme arzusunun, giderek daha fazla ülkeyi örgüt saflarına çektiği kaydedildi.Rus şirketleri gruptaki ortakları arasındaki temasların yoğunlaştığına dikkat çekerek haziran ayında düzenlenen BRICS zirvesini öven yazar, “Zirvede Moskova'da Hint mağazaları ağı açma ve Çin otomobillerinin Rus yollarındaki payını artırmanın imkanları görüşüldü” hatırlatmasında bulundu.Haziran ayı sonlarında İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de gruba katılmak niyetinde olduğunu belirtmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Endonezya, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Arjantin gibi birkaç ülkenin BRICS'in ‘kapısını çaldığı’ belirtilmişti.
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ukrayna krizi, rusya, yaptırım, brics
İspanyol basını ABD ve Avrupa'nın beklenmedik bir rakibine işaret etti
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İspanyol basınında yer alan bir habere göre, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu çok kutuplu işbirliğinin güçlendirilmesini ve genişletilmesini teşvik ederken ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya karşıtı yaptırımlarla kendilerini tüketiyor.
İspanyol haber sitesi Rebilion, BRICS grubunun çok kutuplu işbirliğinin güçlendirilmesini ve genişletilmesini teşvik ederken ABD ve AB’nin ise Rusya’ya yaptırım peşine yaptırım uygulayarak kendilerini tükettiklerini yazdı.
Hedelberto Lopez Blanch imzalı makalede, “BRICS, üyeleri için kalkınma, ekonomik entegrasyon ve karlı ticaret programlarında ilerleme kaydediyor” ifadelerine yer verilirken, aynı zamanda ekonomik bloğun gelişmekte olan ekonomilerin birleşme arzusunun, giderek daha fazla ülkeyi örgüt saflarına çektiği kaydedildi.
Rus şirketleri gruptaki ortakları arasındaki temasların yoğunlaştığına dikkat çekerek haziran ayında düzenlenen BRICS zirvesini öven yazar, “Zirvede Moskova'da Hint mağazaları ağı açma ve Çin otomobillerinin Rus yollarındaki payını artırmanın imkanları görüşüldü” hatırlatmasında bulundu.
Haziran ayı sonlarında İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de gruba katılmak niyetinde olduğunu belirtmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Endonezya, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Arjantin gibi birkaç ülkenin BRICS'in ‘kapısını çaldığı’ belirtilmişti.