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https://tr.sputniknews.com/20220717/kapikulede-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-bir-gunde-35-bin-887-yolcu-giris-yapti-1058793074.html
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı
Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220716/yurtdisindan-gelen-turkler-kapikule-sinir-kapisinda-uzun-kuyruklar-olusturdu-1058789933.html
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Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı

02:13 17.07.2022 (güncellendi: 02:14 17.07.2022)
© İHAKapıkule Sınır Kapısı
Kapıkule Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA
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Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.
Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı" denildi.
Yurtdışından gelen Türkler Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
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