https://tr.sputniknews.com/20220717/kapikulede-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-bir-gunde-35-bin-887-yolcu-giris-yapti-1058793074.html
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı
Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı
Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T02:13+0300
2022-07-17T02:13+0300
2022-07-17T02:14+0300
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rekor ceza
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220716/yurtdisindan-gelen-turkler-kapikule-sinir-kapisinda-uzun-kuyruklar-olusturdu-1058789933.html
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Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı
02:13 17.07.2022 (güncellendi: 02:14 17.07.2022) Abone ol
Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.
Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı" denildi.