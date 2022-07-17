https://tr.sputniknews.com/20220717/kapikulede-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-bir-gunde-35-bin-887-yolcu-giris-yapti-1058793074.html

Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı

Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı: Bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

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kapıkule

türkiye

rekor ceza

gurbetçi

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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı" denildi.

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