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Kayseri'de otobüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
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Kayseri'de otobüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T08:06+0300
2022-07-17T08:19+0300
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kaza
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.
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kaza

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

08:06 17.07.2022 (güncellendi: 08:19 17.07.2022)
© İHA / TURAN BULUTKayseri'de otobüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA / TURAN BULUT
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Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var.
Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı.
Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor.
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