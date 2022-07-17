https://tr.sputniknews.com/20220717/kilicdaroglu-akliniza-gele-gele-tirnakci-kemal-etiketi-gelmis-1058814499.html

Kılıçdaroğlu: Aklınıza gele gele 'Tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş

Kılıçdaroğlu: Aklınıza gele gele 'Tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş. Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T22:38+0300

2022-07-17T22:38+0300

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kemal kılıçdaroğlu

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kyk

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı paylaşımda; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" demişti.

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kemal kılıçdaroğlu, kyk, twitter