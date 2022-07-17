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Kılıçdaroğlu: Aklınıza gele gele 'Tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş
Kılıçdaroğlu: Aklınıza gele gele 'Tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş. Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T22:38+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı paylaşımda; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" demişti.
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kemal kılıçdaroğlu, kyk, twitter

Kılıçdaroğlu: Aklınıza gele gele 'Tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş

22:38 17.07.2022 (güncellendi: 22:44 17.07.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş. Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir" sözleriyle seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı paylaşımda; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" demişti.
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