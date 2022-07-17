Kılıçdaroğlu: Aklınıza gele gele 'Tırnakçı Kemal' etiketi gelmiş
22:38 17.07.2022 (güncellendi: 22:44 17.07.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u Ankara’daki evinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş. Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir" sözleriyle seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.
Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim! pic.twitter.com/FHrddsx0Ga— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 17, 2022
Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı paylaşımda; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" demişti.