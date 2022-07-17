https://tr.sputniknews.com/20220717/kirklarelinde-123-duzensiz-gocmen-yakalandi-6-organizator-tutuklandi-1058814625.html

Kırklareli'nde 123 yasadışı göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı

Kırklareli'nde 123 yasadışı göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı

Kırklareli'nde Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 123 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T22:45+0300

2022-07-17T22:45+0300

2022-07-17T23:06+0300

türkiye

kırklareli

yabancı uyruklu

düzensiz göç

tutuklama

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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü koordinesinde Hudut Birliklerince Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik denetimler yapıldı.Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 yasadışı göçmen yakalandı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yasadışı göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

türkiye

kırklareli

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kırklareli, yabancı uyruklu, düzensiz göç, tutuklama