https://tr.sputniknews.com/20220717/kirklarelinde-123-duzensiz-gocmen-yakalandi-6-organizator-tutuklandi-1058814625.html
Kırklareli'nde 123 yasadışı göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı
Kırklareli'nde 123 yasadışı göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı
Kırklareli'nde Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 123 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T22:45+0300
2022-07-17T22:45+0300
2022-07-17T23:06+0300
türkiye
kırklareli
yabancı uyruklu
düzensiz göç
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406271_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e7253be6d7281c707f32be674c6c26b.jpg
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü koordinesinde Hudut Birliklerince Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik denetimler yapıldı.Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 yasadışı göçmen yakalandı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yasadışı göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406271_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_e4fb4d1426b73e701263f5a2cd4534ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırklareli, yabancı uyruklu, düzensiz göç, tutuklama
Kırklareli'nde 123 yasadışı göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı
22:45 17.07.2022 (güncellendi: 23:06 17.07.2022) Abone ol
Kırklareli'nde Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 123 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü koordinesinde Hudut Birliklerince Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik denetimler yapıldı.
Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 yasadışı göçmen yakalandı. Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yasadışı göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.