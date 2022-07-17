https://tr.sputniknews.com/20220717/konyada-dinlenme-tesisinde-yangin-1058796698.html

Konya'da dinlenme tesisinde yangın

Konya'da dinlenme tesisinde yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T09:33+0300

2022-07-17T09:33+0300

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türkiye

konya

yangın

dinlenme tesisi

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Konya'da Seydişehir-Antalya karayolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220716/meteorolojiden-muglaya-orman-yangini-uyarisi-1058787880.html

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konya, yangın, dinlenme tesisi