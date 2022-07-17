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Konya'da dinlenme tesisinde yangın
Konya'da dinlenme tesisinde yangın
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T09:33+0300
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türkiye
konya
yangın
dinlenme tesisi
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Konya'da Seydişehir-Antalya karayolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220716/meteorolojiden-muglaya-orman-yangini-uyarisi-1058787880.html
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konya, yangın, dinlenme tesisi

Konya'da dinlenme tesisinde yangın

09:33 17.07.2022
© AAKonya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Konya'da Seydişehir-Antalya karayolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardım eden gönüllüler. Şu an itibariyle Datça'daki orman yangını kontrol altına alınmış durumda. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
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