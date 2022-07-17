https://tr.sputniknews.com/20220717/konyada-dinlenme-tesisinde-yangin-1058796698.html
Konya'da dinlenme tesisinde yangın
Konya'da dinlenme tesisinde yangın
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T09:33+0300
2022-07-17T09:33+0300
2022-07-17T09:33+0300
türkiye
konya
yangın
dinlenme tesisi
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Konya'da Seydişehir-Antalya karayolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220716/meteorolojiden-muglaya-orman-yangini-uyarisi-1058787880.html
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konya, yangın, dinlenme tesisi
Konya'da dinlenme tesisinde yangın
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Konya'da Seydişehir-Antalya karayolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.