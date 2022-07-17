https://tr.sputniknews.com/20220717/kuba-abdde-kendisini-protesto-eden-vatandaslarina-tepkili-1058794959.html

Küba'dan, ABD'de ülkesini protesto eden vatandaşlarına tepki

Küba'dan, ABD'de ülkesini protesto eden vatandaşlarına tepki

Küba yönetimi, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde, kendisini protesto eden Küba vatandaşlarına tepki gösterdi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T05:25+0300

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dünya

küba

abd

protesto

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Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD ve yönetimlerini Miami'de protesto eden Kübalıları eleştirdi.Cruz, "Bugün, devrimci hükümetimizi ablukaya alarak sıkıştırmaya çalışan ve buna yönelik önlemleri arttıran stratejiyi bir kez daha kınıyoruz. Zorlama ve baskıcı yöntemlere başvurarak devrimi yok etmeye çalışan herhangi bir planın başarılı olamayacağını yineliyoruz" ifadesini kullandı.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve siyasi ambargosunu protesto eden bir grup Kübalının fotoğraflarını paylaştı.ABD'de yaşayan Kübalıların ismini almadan bu protestocu grubu eleştiren Rodriguez, "Küba ile birbirine benzemeyen dayanışma gösterileri, devrime destek bu hafta vuku buldu. Onlar, ABD ablukasının bitmesi için hep birlikte sesini yükseltiyor, Küba halkının meşru hakkını destekliyorlar" dedi.ABD'nin Miami kentinde, dün ellerinde Küba ve ABD bayrakları ile pankartlar taşıyan bir grup Kübalı vatandaş, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'i protesto etmişti.

küba

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küba, abd, protesto