https://tr.sputniknews.com/20220717/kuzey-makedonya-hukumetinden-ab-uyeligi-icin-yesil-isik-fransanin-onerisi-onaylandi-1058792045.html

Kuzey Makedonya hükümetinden, AB üyeliği için 'yeşil ışık': Fransa'nın önerisi onaylandı

Kuzey Makedonya hükümetinden, AB üyeliği için 'yeşil ışık': Fransa'nın önerisi onaylandı

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, hükümetinin, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Fransa'nın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T01:02+0300

2022-07-17T01:02+0300

2022-07-17T01:02+0300

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ab üyeliği

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Başbakanı Kovaçevski, hükümet oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında, 30 Haziran 2022 tarihli Fransa önerisinin onaylanmasını kararlaştırdıklarını belirterek, "Bu kararla, Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakere sürecini başlatıyoruz. Hükümetin bu oturumu ile ülkemiz için tarihi bir adımı daha tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.Sürecin, AB'ye tam üye olma hedefinin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanacağını dile getiren Kovaçevski, "Bugün, Makedon dilinin ve kimliğinin korunduğu ve tarihi konuların dışında kaldığı bir müzakere çerçevesine sahibiz. AB ile müzakerelerin başlangıcına işaret eden ilk hükümetler arası oturumu düzenlemeye bir adım kaldı" diye konuştu.İlk hükümetler arası oturumun, 19 Temmuz'da Brüksel'de yapılacağını duyuran Dimitar Kovaçevski, "Bunun ardından Avrupa Üsküp'te, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti de Brüksel'de olacak" dedi.120 koltuklu Kuzey Makedonya Meclisi, gün içerisinde düzenlediği oturumda söz konusu öneriyi 68 evet oyu ile onaylamıştı. Oylamada hayır ya da çekimser oy kullanılmamış, muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) milletvekilleri, oylamanın yapıldığı sırada meclisi terk etmişti.Oturum sırasında meclis binası önünde bir grup, yaklaşık 2 haftadır düzenlenen eylemler kapsamında öneriyi protesto etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuş, Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü.Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin 2 yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

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kuzey makedonya, bulgaristan, ab, ab üyeliği