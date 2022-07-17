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KYK borçlarına düzenleme geliyor
KYK borçlarına düzenleme geliyor
Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü pazartesi günü kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimizi faize kurban... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T06:19+0300
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Öğrenim kredisi borcu olan binlerce kişi pazartesi günü kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamayı bekliyor.Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlere sesleniyorum, faizli KYK borçlarını ödemeyin" açıklamasıyla başlamıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.'Kabine sonrası kamuoyuyla paylaşılacak'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret etti, Kılıçdaroğlu'nun "faiz" ifadesine tepki gösterdi.Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.
https://tr.sputniknews.com/20220716/genclik-bakanindan-kyk-borclari-aciklamasi-faize-karsi-olan-biziz-bu-faiz-uygulamasi-degil-1058781403.html
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KYK borçlarına düzenleme geliyor

06:19 17.07.2022
© TwitterKredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
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Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü pazartesi günü kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesajını verdi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme takvimi gibi seçenekler masada.
Öğrenim kredisi borcu olan binlerce kişi pazartesi günü kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamayı bekliyor.
Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlere sesleniyorum, faizli KYK borçlarını ödemeyin" açıklamasıyla başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

'Kabine sonrası kamuoyuyla paylaşılacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret etti, Kılıçdaroğlu'nun "faiz" ifadesine tepki gösterdi.
Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.
5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.
Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
TÜRKİYE
Gençlik Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması: Faize karşı olan biziz, bu bir faiz uygulaması değil
Dün, 12:59
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