https://tr.sputniknews.com/20220717/manisada-43-buyuklugunde-deprem-1058805678.html
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T15:18+0300
2022-07-17T15:18+0300
2022-07-17T15:19+0300
türkiye
deprem
manisa
soma
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/afaddan-dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1058805569.html
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deprem, manisa, soma, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
15:18 17.07.2022 (güncellendi: 15:19 17.07.2022) Abone ol
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.