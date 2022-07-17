https://tr.sputniknews.com/20220717/manisada-43-buyuklugunde-deprem-1058805678.html

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T15:18+0300

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türkiye

deprem

manisa

soma

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220717/afaddan-dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1058805569.html

türkiye

manisa

soma

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deprem, manisa, soma, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)