https://tr.sputniknews.com/20220717/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1058799478.html

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Sivas, Tokat ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

https://tr.sputniknews.com/20220716/meteoroloji-uzmani-tarih-vererek-uyardi-asiri-sicaklar-kapida-kirmizi-alarma-gecmek-gerekebilir-1058780968.html

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