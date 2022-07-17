https://tr.sputniknews.com/20220717/milletler-ligi-filenin-sultanlari-yari-finalde-italyaya-yenildi-1058795813.html

Milletler Ligi: Filenin Sultanları yarı finalde İtalya'ya yenildi

Milletler Ligi: Filenin Sultanları yarı finalde İtalya'ya yenildi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 yenildi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T06:58+0300

2022-07-17T06:58+0300

2022-07-17T06:58+0300

spor

türkiye a milli voleybol takımı

fivb voleybol milletler ligi

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058795668_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_cc1742d561a9045a0df2a64275cb76f2.jpg

FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya’nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu’nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya’nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21’e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu’nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya’yı galibiyete taşıdı.Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya’nın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 15.00’te Ankara Spor Salonu’nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye a milli voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi, türkiye