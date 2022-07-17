MSB, Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği anların görüntülerini paylaştı
© İHAMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
© İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını, Deniz Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Ege Denizi Dilek Boğazı doğusunda gerçekleşen geri itme olayı Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.
1⃣ Ege Denizi’nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.#MSB pic.twitter.com/qnPfNnX0e5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2022