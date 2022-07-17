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MSB, Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği anların görüntülerini paylaştı
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği anların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T14:36+0300
2022-07-17T14:36+0300
dünya
türkiye
yunanistan
göçmen
geri itme
milli savunma bakanlığı (msb)
video
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını, Deniz Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti. Ege Denizi Dilek Boğazı doğusunda gerçekleşen geri itme olayı Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220716/yunanistan-fransa-ve-arnavutluka-4-yangin-sondurme-ucagi-gonderdi-1058785194.html
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türkiye, yunanistan, göçmen, geri itme, milli savunma bakanlığı (msb), video

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği anların görüntülerini paylaştı

14:36 17.07.2022
© İHAMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını, Deniz Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Ege Denizi Dilek Boğazı doğusunda gerçekleşen geri itme olayı Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.
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