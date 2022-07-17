https://tr.sputniknews.com/20220717/network-marketing-lideri-karaca-insanin-kendisine-saygisi-olmasi-icin-bir-hedef-koymasi-gerekir-1058824955.html
Network marketing lideri Karaca: İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir
Network marketing lideri Karaca: İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir
Network marketing lideri Karaca, “İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir. Hedefsiz kitleyi gözlemlediğimde gördüğüm şey, işe gitmekten... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T23:37+0300
2022-07-17T23:37+0300
2022-07-18T11:47+0300
gündem dişi
yazar
kitap
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Network marketing lideri Karaca: İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir
Network marketing lideri Karaca: İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir
Network marketing lideri Çiğdem Karaca, kendi hayat hikayesini anlattığı otobiyografik kitabı ‘Sandalyenin Arkası’ ile Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Karaca, “İsyan etmek yerine şükretmek benim kendi karakter yapım, benim hamurumda olan bir şey. İnsanlar isyan ediyor, yeri geliyor beddua ediyorlar. Hayatımın hiçbir döneminde bu olmadı. Hayatta iyi bir gözlemleyici olduğuma inanıyorum. Çünkü her şeyin daha beteri olduğuna inanıyorum. Hayat fırsatlarla dolu; evet bazen tıkanıyoruz, örneğin dere akıyor, bu dereye büyük bir kaya düşebiliyor” ifadelerini kullandı:Karaca, “Benzer şekilde hayat da bizi tıklayabiliyor. Kendimizi pozitif yönlendirmeliyiz. İsyan etmek yerine şükretmek en güzeli. Neyi haykırırsanız onu çekersiniz. Sevgi dolu olursanız sevgi çekersiniz fakat kin dolu olursanız kin çekersiniz” diye devam etti.Çiğdem Karaca, Sandalyenin Arkası adlı kitabında sadece kendi yaşadıklarını değil, herkesin kendince dersler çıkartabileceği hikâyeler de anlatıyor. Network marketing alanında lider olan Çiğdem Karaca, çocukluk yıllarından başlayarak kariyer basamaklarını adım adım tırmandığı süreç içinde yaşadıklarından bahsederken hem bu mesleği seçenlerin yoluna ışık tutuyor hem de tutkuyla yaşanan bir hayatın tüm zorluk ve güzelliklerini gözler önüne seriyor.‘Köyde büyüdüğüme, şehir çocuğu olmadığıma çok mutluyum’ diyen Karaca, şöyle konuştu:
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yazar, аудио, kitap
Network marketing lideri Karaca: İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir
23:37 17.07.2022 (güncellendi: 11:47 18.07.2022) Abone ol
Network marketing lideri Karaca, “İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir. Hedefsiz kitleyi gözlemlediğimde gördüğüm şey, işe gitmekten ve evde televizyon izlemekten ibaret oldukları” dedi.
Network marketing lideri Çiğdem Karaca, kendi hayat hikayesini anlattığı otobiyografik kitabı ‘Sandalyenin Arkası’ ile Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Karaca, “İsyan etmek yerine şükretmek benim kendi karakter yapım, benim hamurumda olan bir şey. İnsanlar isyan ediyor, yeri geliyor beddua ediyorlar. Hayatımın hiçbir döneminde bu olmadı. Hayatta iyi bir gözlemleyici olduğuma inanıyorum. Çünkü her şeyin daha beteri olduğuna inanıyorum. Hayat fırsatlarla dolu; evet bazen tıkanıyoruz, örneğin dere akıyor, bu dereye büyük bir kaya düşebiliyor” ifadelerini kullandı:
Karaca, “Benzer şekilde hayat da bizi tıklayabiliyor. Kendimizi pozitif yönlendirmeliyiz. İsyan etmek yerine şükretmek en güzeli. Neyi haykırırsanız onu çekersiniz. Sevgi dolu olursanız sevgi çekersiniz fakat kin dolu olursanız kin çekersiniz” diye devam etti.
Çiğdem Karaca, Sandalyenin Arkası adlı kitabında sadece kendi yaşadıklarını değil, herkesin kendince dersler çıkartabileceği hikâyeler de anlatıyor. Network marketing alanında lider olan Çiğdem Karaca, çocukluk yıllarından başlayarak kariyer basamaklarını adım adım tırmandığı süreç içinde yaşadıklarından bahsederken hem bu mesleği seçenlerin yoluna ışık tutuyor hem de tutkuyla yaşanan bir hayatın tüm zorluk ve güzelliklerini gözler önüne seriyor.
‘Köyde büyüdüğüme, şehir çocuğu olmadığıma çok mutluyum’ diyen Karaca, şöyle konuştu:
“İnsanın kendisine saygısı olması için bir hedef koyması gerekir. Hedefsiz kitleyi gözlemlediğimde gördüğüm şey, işe gitmekten ve evde televizyon izlemekten ibaret oldukları… Her zaman bir hedefi olmalı insanın. Dağın tepesine veya zirveye çıkmak hiç kimse için kolay olmadı. Başarıya giden yolda her zaman evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Pes etmemek gerekiyor."