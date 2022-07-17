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https://tr.sputniknews.com/20220717/ogluyla-kavga-eden-gence-sopayla-saldirdi-1058797330.html
Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı
Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı
Küçükçekmece’de gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca olay büyüdü. Bir kadın, eline aldığı sopa ile oğlu ile kavga eden genci kovalayıp dövdü. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:01+0300
2022-07-17T10:01+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
kavga
kadın
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genç
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Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında kavga çıktı. Kavga büyürken, şahıslardan birinin ailesi de kavgaya müdahil oldu. Kavgada kadın, elindeki sopayla gence saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı zorla yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına alarak karakola götürdü. Kadının sopayla saldırdığı ve polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220717/bagcilarda-maskeli-bir-grup-3-kisiye-ates-acti-1058796955.html
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istanbul, küçükçekmece, kavga, kadın, sopa, genç

Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı

10:01 17.07.2022
© İHAOğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı
Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA
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Küçükçekmece’de gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca olay büyüdü. Bir kadın, eline aldığı sopa ile oğlu ile kavga eden genci kovalayıp dövdü.
Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında kavga çıktı.
Kavga büyürken, şahıslardan birinin ailesi de kavgaya müdahil oldu. Kavgada kadın, elindeki sopayla gence saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı zorla yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına alarak karakola götürdü.
Kadının sopayla saldırdığı ve polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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