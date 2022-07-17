https://tr.sputniknews.com/20220717/ogluyla-kavga-eden-gence-sopayla-saldirdi-1058797330.html

Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı

Oğluyla kavga eden gence sopayla saldırdı

Küçükçekmece’de gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca olay büyüdü. Bir kadın, eline aldığı sopa ile oğlu ile kavga eden genci kovalayıp dövdü. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T10:01+0300

2022-07-17T10:01+0300

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türkiye

istanbul

küçükçekmece

kavga

kadın

sopa

genç

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Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında kavga çıktı. Kavga büyürken, şahıslardan birinin ailesi de kavgaya müdahil oldu. Kavgada kadın, elindeki sopayla gence saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı zorla yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına alarak karakola götürdü. Kadının sopayla saldırdığı ve polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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istanbul, küçükçekmece, kavga, kadın, sopa, genç