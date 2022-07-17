https://tr.sputniknews.com/20220717/otogarda-bayram-donusu-yogunlugu-1058802509.html

Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu

Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye başladı. Esenler Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T12:40+0300

2022-07-17T12:40+0300

2022-07-17T12:40+0300

türkiye

esenler

esenler otogarı

istanbul

bayram

kurban bayramı

yoğunluk

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul’a geri dönmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Esenler Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Memleketine gidenler yanlarında erzak kolileri geldi. Yolcular ve otobüs firmaları yetkilileri bayramın iyi geçtiğini ifade etti.Otobüs firması çalışanı Kadir Kaymaz, "Şu anda bayram sonrası dönüşler başladı. Bu yoğunluk bayram sebebiyle. Şu anda gidiş yok fakat dönüşler var. Çok yoğundu. Kimse şikayet etmesin herkes seyahat edebiliyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220717/istanbulda-bayram-tatilinden-donus-yogunlugu--1058794429.html

türkiye

esenler

esenler otogarı

istanbul

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