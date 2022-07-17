https://tr.sputniknews.com/20220717/otogarda-bayram-donusu-yogunlugu-1058802509.html
Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu
Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye başladı. Esenler Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T12:40+0300
2022-07-17T12:40+0300
2022-07-17T12:40+0300
türkiye
esenler
esenler otogarı
istanbul
bayram
kurban bayramı
yoğunluk
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9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul’a geri dönmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Esenler Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Memleketine gidenler yanlarında erzak kolileri geldi. Yolcular ve otobüs firmaları yetkilileri bayramın iyi geçtiğini ifade etti.Otobüs firması çalışanı Kadir Kaymaz, "Şu anda bayram sonrası dönüşler başladı. Bu yoğunluk bayram sebebiyle. Şu anda gidiş yok fakat dönüşler var. Çok yoğundu. Kimse şikayet etmesin herkes seyahat edebiliyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220717/istanbulda-bayram-tatilinden-donus-yogunlugu--1058794429.html
türkiye
esenler
esenler otogarı
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esenler, esenler otogarı, istanbul, bayram, kurban bayramı, yoğunluk
Otogarda bayram dönüşü yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye başladı. Esenler Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul’a geri dönmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Esenler Otogarı'nda yoğunluk oluştu.
Memleketine gidenler yanlarında erzak kolileri geldi. Yolcular ve otobüs firmaları yetkilileri bayramın iyi geçtiğini ifade etti.
Otobüs firması çalışanı Kadir Kaymaz, "Şu anda bayram sonrası dönüşler başladı. Bu yoğunluk bayram sebebiyle. Şu anda gidiş yok fakat dönüşler var. Çok yoğundu. Kimse şikayet etmesin herkes seyahat edebiliyor" ifadelerini kullandı.