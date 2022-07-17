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Otopark kavgasında komşusunu öldürdü, 1 ay sonra serbest kaldı
Otopark kavgasında komşusunu öldürdü, 1 ay sonra serbest kaldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'otopark yeri' yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört'ün ölümüne, kardeşi Nezir Cört'ün de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T13:28+0300
2022-07-17T13:28+0300
türkiye
türkiye
bursa
kavga
cinayet
mahkeme
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Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldüren bir kişi 1 ay sonra serbest kaldı.7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman Cört (32) ve Nezir Cört (24) kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı.Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de Hüseyin Özdemir ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı.'Amacım yaralamak ve korkutmaktı'Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde; eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil; yaralamak ve korkutmaktı" dedi.Nöbetçi mahkeme 4 gerekçe saydıİfadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Özdemir tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Özdemir'in, ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220715/ev-yapimi-alkol-oldurdu-yani-basinda-pet-sise-icinde-bulundu-1058754924.html
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türkiye, bursa, kavga, cinayet, mahkeme

Otopark kavgasında komşusunu öldürdü, 1 ay sonra serbest kaldı

13:28 17.07.2022
© DHAOtopark kavgasında komşusunu öldürdü, 1 ay sonra serbest kaldı
Otopark kavgasında komşusunu öldürdü, 1 ay sonra serbest kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© DHA
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'otopark yeri' yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört'ün ölümüne, kardeşi Nezir Cört'ün de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Özdemir, 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Bursa'da otopark kavgasında komşusunu öldüren bir kişi 1 ay sonra serbest kaldı.

7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman Cört (32) ve Nezir Cört (24) kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de Hüseyin Özdemir ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

'Amacım yaralamak ve korkutmaktı'

Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde; eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil; yaralamak ve korkutmaktı" dedi.

Nöbetçi mahkeme 4 gerekçe saydı

İfadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Özdemir tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Özdemir'in, ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.
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