https://tr.sputniknews.com/20220717/pkknin-ust-duzey-sorumlusu-mitin-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1058797618.html
PKK'nın üst düzey sorumlusu MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey sorumlusu MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:02+0300
2022-07-17T10:02+0300
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.Örgüt içindeki faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/pkk-hpg-konseyi-uyesi-hanim-demir-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1058281066.html
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terörle mücadele, mit, pkk
PKK'nın üst düzey sorumlusu MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:02 17.07.2022 (güncellendi: 10:04 17.07.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.
Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.
Örgüt içindeki faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.