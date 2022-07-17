Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220717/pkknin-ust-duzey-sorumlusu-mitin-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1058797618.html
PKK'nın üst düzey sorumlusu MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey sorumlusu MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:02+0300
2022-07-17T10:04+0300
türkiye
terörle mücadele
mit
pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1044673310_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dc1b385972ae0dda86914fe5f6bfb21c.jpg
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.Örgüt içindeki faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/pkk-hpg-konseyi-uyesi-hanim-demir-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1058281066.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1044673310_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a121ac91f1c534f9a2ee58264aba5d98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
terörle mücadele, mit, pkk

PKK'nın üst düzey sorumlusu MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

10:02 17.07.2022 (güncellendi: 10:04 17.07.2022)
© AAterörle mücadele
terörle mücadele - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.
Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.
Örgüt içindeki faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.
PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
TÜRKİYE
PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
4 Temmuz, 12:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала