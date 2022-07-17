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https://tr.sputniknews.com/20220717/reuters-suudi-prens-muhammed-bin-selman-bidena-abdnin-iraktaki-hatalarini-hatirlatti-1058803244.html
Reuters: Suudi Prens Muhammed bin Selman, Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattı
Reuters: Suudi Prens Muhammed bin Selman, Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD Başkanı Joe Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattığı belirtildi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T13:03+0300
2022-07-17T13:03+0300
dünya
joe biden
muhammed bin selman
abd
suudi arabistan
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Reuters'ın haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Joe Biden'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı iddialarına yanıt olarak, ona Washington'un yanlış hesaplarını hatırlattı.Veliaht Prens’in, “Riyad gelecekte benzer hataların olmaması için her türlü tedbiri almış bulunuyor. Ancak ABD’nin de Irak'taki Ebu Garib hapishanesi olayı gibi bir takım yanlış hesaplar yaptığını unutmayın” dediği aktarıldı.Suudi Veliaht Prensin ayrıca, Biden'ı ülkelere belirli değerleri zorla dayatmaya çalışmanın olumsuz sonuçları konusunda uyardığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220715/joe-biden-parya-olarak-nitelendirdigi-prens-selman-ile-es-selam-sarayinda-gorustu-1058767561.html
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joe biden, muhammed bin selman, abd, suudi arabistan, irak

Reuters: Suudi Prens Muhammed bin Selman, Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattı

13:03 17.07.2022
© AAJoe Biden - Muhammed bin Selman
Joe Biden - Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD Başkanı Joe Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattığı belirtildi.
Reuters'ın haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Joe Biden'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı iddialarına yanıt olarak, ona Washington'un yanlış hesaplarını hatırlattı.
Veliaht Prens’in, “Riyad gelecekte benzer hataların olmaması için her türlü tedbiri almış bulunuyor. Ancak ABD’nin de Irak'taki Ebu Garib hapishanesi olayı gibi bir takım yanlış hesaplar yaptığını unutmayın” dediği aktarıldı.
Suudi Veliaht Prensin ayrıca, Biden'ı ülkelere belirli değerleri zorla dayatmaya çalışmanın olumsuz sonuçları konusunda uyardığı kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
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Joe Biden, 'parya' olarak nitelendirdiği Prens Selman ile Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi
15 Temmuz, 21:22
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