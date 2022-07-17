https://tr.sputniknews.com/20220717/reuters-suudi-prens-muhammed-bin-selman-bidena-abdnin-iraktaki-hatalarini-hatirlatti-1058803244.html

Reuters: Suudi Prens Muhammed bin Selman, Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattı

Reuters: Suudi Prens Muhammed bin Selman, Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD Başkanı Joe Biden'a ABD'nin Irak'taki hatalarını hatırlattığı belirtildi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T13:03+0300

2022-07-17T13:03+0300

2022-07-17T13:03+0300

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muhammed bin selman

abd

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irak

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Reuters'ın haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Joe Biden'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı iddialarına yanıt olarak, ona Washington'un yanlış hesaplarını hatırlattı.Veliaht Prens’in, “Riyad gelecekte benzer hataların olmaması için her türlü tedbiri almış bulunuyor. Ancak ABD’nin de Irak'taki Ebu Garib hapishanesi olayı gibi bir takım yanlış hesaplar yaptığını unutmayın” dediği aktarıldı.Suudi Veliaht Prensin ayrıca, Biden'ı ülkelere belirli değerleri zorla dayatmaya çalışmanın olumsuz sonuçları konusunda uyardığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220715/joe-biden-parya-olarak-nitelendirdigi-prens-selman-ile-es-selam-sarayinda-gorustu-1058767561.html

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