https://tr.sputniknews.com/20220717/rizede-formulaz-heyecani-arabam-tahtadan-inerim-rampadan-1058810735.html

Rize'de 'Formulaz' heyecanı: 'Arabam tahtadan inerim rampadan'

Rize'de 'Formulaz' heyecanı: 'Arabam tahtadan inerim rampadan'

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 'Formulaz' tahta araba yarışları, düzenlendi. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleşen yarışlar, renkli görüntülere sahne olurken. Kıl çorap ve... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T19:02+0300

2022-07-17T19:02+0300

2022-07-17T19:02+0300

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Karadeniz’de gelenekselleşen 'Formulaz' tahta araba yarışlarının 13'üncüsü, Ardeşen’in Tunca beldesinde gerçekleştirildi. 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganıyla düzenlenen yarışta; 54 erkek, 9 kadın yarışmacı olmak üzere 63 kişi yarıştı. Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu.'Formulaz'da, eğimli yolda, yarışmacıların uçurumdan düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar; kask, kolluk ve dizlik taktı. Yarışlarda, sağlık ekipleri de olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, jandarma ekipleri ise yol boyunca güvenlik önlemi aldı.Yarışlarda motor, fren ve demir parçanın kullanılmadığı araçlarla 1600 metrelik parkuru tamamlayarak, bitiş çizgisine ulaşılmaya çalışıldı. Rampalarda 70 kilometre hıza kadar ulaşılabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler, fren işlevi gördü. Parkurda yarışmacılar, birbirine çarpmaktan son anda kurtulurken, bazıları da saman balyalarına çarptı. Kimi yarışmacılar tahta arabasının tekeri ve direksiyonu yerinden çıktı.Her yıl yarışlara katıldığını söyleyen Muhammed Kuyumcu “Yarışmada kıl çorabı ve kara lastik kullanılması gerekiyor. Arabada metal aksam bulunmaması gerekiyor. Ben aranan kriterleri tamamladım ve yarışmaya katılacağım. Daha önceki yıllarda da yarıştım, 2 ve 3’üncülüğüm var. Bu yıl birincilik istiyorum ama çok iddialı arkadaşlar var” dedi.Bircan Çatlıoğlu ise "4 yıldır katılıyorum, 2’ncilik ve üçüncülük aldım Bu yıl birinci olmak için yarışacağım. Buradaki değişik arabaları görünce biraz tereddüt ettim ama mücadele edeceğim” diye konuştu.Yarış sırasında arabası kırılan Okan Sarı “Zor bir parkur, arabayı kırdım. Geçen yılda yine arabam kırılmıştı parkuru tamamlayamamıştım. Bir dahaki yıl daha iyi hazırlanmam gerekiyor” dedi. Final çizgisinin son virajında arabasının direksiyonu çıkan Mert Akıngül ise "Direksiyon çıktığı için arabayı sürükleyerek finale taşıdım. Şimdi arabamı tamir edeceğim, yarışmaya devam edeceğim” dedi. Yarışmada dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

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türkiye, rize, yarışma, araba, hız, tahta