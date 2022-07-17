https://tr.sputniknews.com/20220717/rus-senator-klisas-rusya-uluslararasi-hukukun-inkari-donemine-son-verdi-1058799117.html

Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi

Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası hukukun... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T10:53+0300

2022-07-17T10:53+0300

2022-07-17T10:57+0300

dünya

rusya

andrey klişas

tony blair

uluslararası hukuk

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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın “Batı'nın siyasi ve ekonomik egemenliği dönemi sona eriyor ve dünya muhtemelen çok kutupluluk kavramına doğru ilerliyor” şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Klişas, “Blair'ın bu kadar endişelendiği ‘Batı hakimiyeti çağı’; uluslararası hukukun inkarı çağı, dünyanın dört bir yanındaki NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarlarına uygun olarak keyfi güç kullanımı çağı, diğer devletlerin egemenliğinin inkar edilmesi çağıdır. ‘Liberal demokrasi’ kisvesi altında Batı'nın otuz yıllık yeni sömürgeci egemenliği sona erdi" ifadelerini kullandı.Rus senatör, Rusya'nın Batı'nın ‘liberal demokratik değerler’ kisvesi altındaki neo-sömürgeci politikasına son verdiğini, neo-liberal sömürgeciliğe dönüşün olmayacağını da ekledi.

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rusya, andrey klişas, tony blair, uluslararası hukuk