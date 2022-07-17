https://tr.sputniknews.com/20220717/rus-senator-klisas-rusya-uluslararasi-hukukun-inkari-donemine-son-verdi-1058799117.html
Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi
Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası hukukun... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:53+0300
2022-07-17T10:53+0300
2022-07-17T10:57+0300
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rusya
andrey klişas
tony blair
uluslararası hukuk
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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın “Batı'nın siyasi ve ekonomik egemenliği dönemi sona eriyor ve dünya muhtemelen çok kutupluluk kavramına doğru ilerliyor” şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Klişas, “Blair'ın bu kadar endişelendiği ‘Batı hakimiyeti çağı’; uluslararası hukukun inkarı çağı, dünyanın dört bir yanındaki NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarlarına uygun olarak keyfi güç kullanımı çağı, diğer devletlerin egemenliğinin inkar edilmesi çağıdır. ‘Liberal demokrasi’ kisvesi altında Batı'nın otuz yıllık yeni sömürgeci egemenliği sona erdi" ifadelerini kullandı.Rus senatör, Rusya'nın Batı'nın ‘liberal demokratik değerler’ kisvesi altındaki neo-sömürgeci politikasına son verdiğini, neo-liberal sömürgeciliğe dönüşün olmayacağını da ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220716/alman-medyasi-riyadda-putin-ve-bideni-karsilama-torenleri-arasindaki-farka-dikkat-cekti-1058785741.html
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Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi
10:53 17.07.2022 (güncellendi: 10:57 17.07.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası hukukun inkarı ve NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarları için keyfi güç kullanımı döneminin ‘Batı hakimiyeti dönemi’ ile sona erdiği, Rusya'nın neo-kolonyal Batı politikasına son verdiğini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın “Batı'nın siyasi ve ekonomik egemenliği dönemi sona eriyor ve dünya muhtemelen çok kutupluluk kavramına doğru ilerliyor” şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
Klişas, “Blair'ın bu kadar endişelendiği ‘Batı hakimiyeti çağı’; uluslararası hukukun inkarı çağı, dünyanın dört bir yanındaki NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarlarına uygun olarak keyfi güç kullanımı çağı, diğer devletlerin egemenliğinin inkar edilmesi çağıdır. ‘Liberal demokrasi’ kisvesi altında Batı'nın otuz yıllık yeni sömürgeci egemenliği sona erdi" ifadelerini kullandı.
Rus senatör, Rusya'nın Batı'nın ‘liberal demokratik değerler’ kisvesi altındaki neo-sömürgeci politikasına son verdiğini, neo-liberal sömürgeciliğe dönüşün olmayacağını da ekledi.