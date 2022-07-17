Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220717/rus-senator-klisas-rusya-uluslararasi-hukukun-inkari-donemine-son-verdi-1058799117.html
Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi
Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası hukukun... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:53+0300
2022-07-17T10:57+0300
dünya
rusya
andrey klişas
tony blair
uluslararası hukuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058799257_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bf2c135d062964d66b76e0e933b2a4a7.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın “Batı'nın siyasi ve ekonomik egemenliği dönemi sona eriyor ve dünya muhtemelen çok kutupluluk kavramına doğru ilerliyor” şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Klişas, “Blair'ın bu kadar endişelendiği ‘Batı hakimiyeti çağı’; uluslararası hukukun inkarı çağı, dünyanın dört bir yanındaki NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarlarına uygun olarak keyfi güç kullanımı çağı, diğer devletlerin egemenliğinin inkar edilmesi çağıdır. ‘Liberal demokrasi’ kisvesi altında Batı'nın otuz yıllık yeni sömürgeci egemenliği sona erdi" ifadelerini kullandı.Rus senatör, Rusya'nın Batı'nın ‘liberal demokratik değerler’ kisvesi altındaki neo-sömürgeci politikasına son verdiğini, neo-liberal sömürgeciliğe dönüşün olmayacağını da ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220716/alman-medyasi-riyadda-putin-ve-bideni-karsilama-torenleri-arasindaki-farka-dikkat-cekti-1058785741.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058799257_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_872ebf4261d8df43173d1af7f76dda0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, andrey klişas, tony blair, uluslararası hukuk

Rus senatör Klişas: Rusya, uluslararası hukukun inkarı dönemine son verdi

10:53 17.07.2022 (güncellendi: 10:57 17.07.2022)
© SputnikRusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Uluslararası hukukun inkarı ve NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarları için keyfi güç kullanımı döneminin ‘Batı hakimiyeti dönemi’ ile sona erdiği, Rusya'nın neo-kolonyal Batı politikasına son verdiğini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın “Batı'nın siyasi ve ekonomik egemenliği dönemi sona eriyor ve dünya muhtemelen çok kutupluluk kavramına doğru ilerliyor” şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
Klişas, “Blair'ın bu kadar endişelendiği ‘Batı hakimiyeti çağı’; uluslararası hukukun inkarı çağı, dünyanın dört bir yanındaki NATO ülkelerinin jeopolitik çıkarlarına uygun olarak keyfi güç kullanımı çağı, diğer devletlerin egemenliğinin inkar edilmesi çağıdır. ‘Liberal demokrasi’ kisvesi altında Batı'nın otuz yıllık yeni sömürgeci egemenliği sona erdi" ifadelerini kullandı.
Rus senatör, Rusya'nın Batı'nın ‘liberal demokratik değerler’ kisvesi altındaki neo-sömürgeci politikasına son verdiğini, neo-liberal sömürgeciliğe dönüşün olmayacağını da ekledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
DÜNYA
Alman medyası, Riyad’da Putin ve Biden’i karşılama törenleri arasındaki farka dikkat çekti
Dün, 18:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала