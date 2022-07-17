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Sancaktepe’de galeriye ait otoparkta 16 ticari araç alev alev yandı
Sancaktepe’de galeriye ait otoparkta 16 ticari araç alev alev yandı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otomobil galerisine ait bir otoparkta bulunan 16 ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:18+0300
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sancaktepe
galeri
yangın
ağır ticari araç
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Yangın, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan bir oto galeriye ait araç parkında meydana geldi. Parkta bulunan ticari araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede aracın çevresinde bulunan diğer araçlara sıçradı. Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ticari araçları kısa sürede söndürdü. Yangında 16 araç yanarak küle döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.Öte yandan, yanan araçlar havadan drone ile görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220716/minibus-soforu-once-yaya-yolunu-kapatti-kendisini-uyaran-kadinlarin-uzerine-araci-surdu-1058782363.html
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türkiye, sancaktepe, galeri, yangın, ağır ticari araç

Sancaktepe’de galeriye ait otoparkta 16 ticari araç alev alev yandı

10:18 17.07.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - EMRE SERTDEMİRSancaktepe’de galeriye ait otoparkta 16 ticari araç alev alev yandı
Sancaktepe’de galeriye ait otoparkta 16 ticari araç alev alev yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - EMRE SERTDEMİR
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otomobil galerisine ait bir otoparkta bulunan 16 ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında yüksek miktarda maddi hasar meydana geldi. Yangın dron ile görüntülendi.
Yangın, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan bir oto galeriye ait araç parkında meydana geldi.
Parkta bulunan ticari araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede aracın çevresinde bulunan diğer araçlara sıçradı. Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ticari araçları kısa sürede söndürdü. Yangında 16 araç yanarak küle döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan, yanan araçlar havadan drone ile görüntülendi.
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