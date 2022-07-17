https://tr.sputniknews.com/20220717/sariyerde-otomobil-akaryakit-istasyonuna-girdi-1058812577.html
Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi
Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi
Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T21:11+0300
2022-07-17T21:11+0300
2022-07-17T21:11+0300
türkiye
istanbul
sarıyer
akaryakıt
benzin istasyonu
trafik kazası
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İstanbul Sarıyer’de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi. İki otomobilin arasında kalan istasyon görevlisi ve yakıtın alındığı otomobilin sürücüsü Yüksel Şimşek yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis akaryakıt istasyonunun etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri herhangi bir yanma veya patlama ihtimaline karşılık hazır bekledi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazada yaralanan sürücünün oğlu Edip Şimşek, “Bizim araba benzinliğin içindeydi. Şu araba kaldırımın üzerindeydi indi, bizim arabaya arkadan vurdu. Şuradaki benzinci ile babam arada kaldı. Herhalde ayağı kırıldı” dedi. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.
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sarıyer
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istanbul, sarıyer, akaryakıt, benzin istasyonu, trafik kazası
Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi
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Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi. Kazada istasyon görevlisi ve yakıt alınan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstanbul Sarıyer’de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi. İki otomobilin arasında kalan istasyon görevlisi ve yakıtın alındığı otomobilin sürücüsü Yüksel Şimşek yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis akaryakıt istasyonunun etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri herhangi bir yanma veya patlama ihtimaline karşılık hazır bekledi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazada yaralanan sürücünün oğlu Edip Şimşek, “Bizim araba benzinliğin içindeydi. Şu araba kaldırımın üzerindeydi indi, bizim arabaya arkadan vurdu. Şuradaki benzinci ile babam arada kaldı. Herhalde ayağı kırıldı” dedi. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.