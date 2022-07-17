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Sayaçlara müdahale eden şüpheliler yakalandı: 10 milyon TL kamu zararı engellendi
Sayaçlara müdahale eden şüpheliler yakalandı: 10 milyon TL kamu zararı engellendi
İstanbul'da doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz şekilde müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 2 şüpheli yakalandı. 10 Milyon TL kamu zararının... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T11:28+0300
2022-07-17T11:28+0300
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türkiye
sayaç
elektrik
doğalgaz
dolandırıcılık
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) ekipleri doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının usulsüz şekilde kullanıldığı ihbarını aldı.Gaziosmanpaşa'da 113 kişiye ait 110 mesken ve 3 işyerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale ederek "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.Ekipler sayaçlarda usulsüzlük yapan F.E. ve V.E. isimli şüphelileri Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Şüphelilerin usulsüz olarak işlem yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.Soruşturma sürüyorF.E. ve V.E. adli makamlara sevk edildi. Operasyon ile kamu kurum ve kuruşlarında sadece İstanbul genelinde yıllık yaklaşık 10 milyon TL kamu zararının oluşması engellendi.Sayaçlarına işlem yaptıran 113 kişi hakkında soruşturmalar devam ediyor.
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türkiye, sayaç, elektrik, doğalgaz, dolandırıcılık

Sayaçlara müdahale eden şüpheliler yakalandı: 10 milyon TL kamu zararı engellendi

11:28 17.07.2022
© AAelektrik
elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
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İstanbul'da doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz şekilde müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 2 şüpheli yakalandı. 10 Milyon TL kamu zararının oluşması engellendi. Sayaçlarına işlem yaptıran 113 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) ekipleri doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının usulsüz şekilde kullanıldığı ihbarını aldı.

Gaziosmanpaşa'da 113 kişiye ait 110 mesken ve 3 işyerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale ederek "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler sayaçlarda usulsüzlük yapan F.E. ve V.E. isimli şüphelileri Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Şüphelilerin usulsüz olarak işlem yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

Soruşturma sürüyor

F.E. ve V.E. adli makamlara sevk edildi. Operasyon ile kamu kurum ve kuruşlarında sadece İstanbul genelinde yıllık yaklaşık 10 milyon TL kamu zararının oluşması engellendi.

Sayaçlarına işlem yaptıran 113 kişi hakkında soruşturmalar devam ediyor.
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