https://tr.sputniknews.com/20220717/sel-felaketinin-yasandigi-bozkurtta-hayat-yeniden-normale-dondu-1058802195.html

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayat yeniden normale döndü

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayat yeniden normale döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan selin ardından hayat normale dönerken, ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T12:27+0300

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türkiye

kastamonu

bozkurt

sel

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Kastamonu Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketinin ardından bu yıl da 27 Haziran'da aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. 80 ev ve iş yerinde su baskını meydana gelen ilçede önceden alınan tedbirler sayesinde selin felakete dönüşmesi önlendi.Selin ardından askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, balçıkla kaplanan alanlarda çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmalarıyla apartmanların zemin katlarındaki çamur büyük oranda temizlendi. İlçede çalışmalar devam ederken, gündelik hayat ise normale döndü.Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, geçen yıl 11 Ağustos'ta ilçenin, 48 saatte 453 kilogram yağış aldığını söyledi.Bu yıl sel öncesinde sağanak uyarısı üzerine gerekli önlemlerin alındığını belirten Atıcı, "27 Haziran'da bütün önlemler alındı. 8 saat içinde bütün hinterlanda yağan 240 kilogramlık yağış. Yani 11 Ağustos'tan daha hızlı ve daha güçlü yağışa rağmen tedbirleri almamızdan dolayı ilçemizde can kaybı olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sahadaki çalışmaları, DSİ Genel Müdürümüzün, AFAD Başkanımızın desteğiyle işler hızlandı, hayat normale döndü" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220714/imamoglundan-sel-felaketi-esnasinda-tatilde-oldugu-elestirilerine-yanit-sorunu-cozmeye-ugrastik-1058708725.html

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