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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayat yeniden normale döndü
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayat yeniden normale döndü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan selin ardından hayat normale dönerken, ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T12:27+0300
2022-07-17T12:27+0300
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kastamonu
bozkurt
sel
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Kastamonu Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketinin ardından bu yıl da 27 Haziran'da aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. 80 ev ve iş yerinde su baskını meydana gelen ilçede önceden alınan tedbirler sayesinde selin felakete dönüşmesi önlendi.Selin ardından askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, balçıkla kaplanan alanlarda çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmalarıyla apartmanların zemin katlarındaki çamur büyük oranda temizlendi. İlçede çalışmalar devam ederken, gündelik hayat ise normale döndü.Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, geçen yıl 11 Ağustos'ta ilçenin, 48 saatte 453 kilogram yağış aldığını söyledi.Bu yıl sel öncesinde sağanak uyarısı üzerine gerekli önlemlerin alındığını belirten Atıcı, "27 Haziran'da bütün önlemler alındı. 8 saat içinde bütün hinterlanda yağan 240 kilogramlık yağış. Yani 11 Ağustos'tan daha hızlı ve daha güçlü yağışa rağmen tedbirleri almamızdan dolayı ilçemizde can kaybı olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sahadaki çalışmaları, DSİ Genel Müdürümüzün, AFAD Başkanımızın desteğiyle işler hızlandı, hayat normale döndü" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/imamoglundan-sel-felaketi-esnasinda-tatilde-oldugu-elestirilerine-yanit-sorunu-cozmeye-ugrastik-1058708725.html
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kastamonu, bozkurt, sel

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayat yeniden normale döndü

12:27 17.07.2022
© AAKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan selin ardından hayat normale dönerken, ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan selin ardından hayat normale dönerken, ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan selin ardından hayat normale dönerken, ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kastamonu Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketinin ardından bu yıl da 27 Haziran'da aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. 80 ev ve iş yerinde su baskını meydana gelen ilçede önceden alınan tedbirler sayesinde selin felakete dönüşmesi önlendi.
Selin ardından askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, balçıkla kaplanan alanlarda çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmalarıyla apartmanların zemin katlarındaki çamur büyük oranda temizlendi. İlçede çalışmalar devam ederken, gündelik hayat ise normale döndü.
Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, geçen yıl 11 Ağustos'ta ilçenin, 48 saatte 453 kilogram yağış aldığını söyledi.
Bu yıl sel öncesinde sağanak uyarısı üzerine gerekli önlemlerin alındığını belirten Atıcı, "27 Haziran'da bütün önlemler alındı. 8 saat içinde bütün hinterlanda yağan 240 kilogramlık yağış. Yani 11 Ağustos'tan daha hızlı ve daha güçlü yağışa rağmen tedbirleri almamızdan dolayı ilçemizde can kaybı olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sahadaki çalışmaları, DSİ Genel Müdürümüzün, AFAD Başkanımızın desteğiyle işler hızlandı, hayat normale döndü" dedi.
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