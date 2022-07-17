https://tr.sputniknews.com/20220717/suudi-arabistan-bidenin-taleplerinin-aksine-rusya-ile-anlasmalari-bozmayacak-1058809435.html
‘Suudi Arabistan, Biden'ın taleplerinin aksine Rusya ile anlaşmaları bozmayacak’
‘Suudi Arabistan, Biden'ın taleplerinin aksine Rusya ile anlaşmaları bozmayacak’
Ortadoğu uzmanı Hossein Ruyoran, Suudi Arabistan'ın Biden'ın taleplerine rağmen Rusya ile petrol üretim anlaşmalarından vazgeçmeyeceğini belirtti. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T18:04+0300
2022-07-17T18:04+0300
2022-07-17T18:04+0300
dünya
suudi arabistan
abd
rusya
vladimir putin
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
joe biden
opec+
petrol
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Ortadoğu uzmanı Hossein Ruyoran, Hamshahri'ye demecinde Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın taleplerine rağmen OPEC+ kapsamında Rusya ile petrol üretim anlaşmalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.Ruyoran, Suudi Arabistan’ın ekonomisinin özellikleri nedeniyle ABD'nin isteklerinin yerine getirilmesinin Suudilerin yararına olmayacığını belirterek, “Şimdi soru şu: Suudi Arabistan'ın Rusya'dan ve OPEC + anlaşmasından uzaklaşması gerekiyor mu? Bence, Rusya'nın en büyük petrol üreticisi ülke olduğu düşünüldüğünde, Suudi Arabistan üretimi sadece çok sınırlı miktarlarda artırabilir, ancak Rusya ile yapılan anlaşmalardan geri çekilmeyecektir” dedi.Krallığın geliri ve refahının doğrudan petrol fiyatları ve satışlarından elde edilen gelirle bağlantılı olduğundan, düşük petrol üretiminin Riyad'ın çıkarına olduğunu hatırlatan uzman, “Muhammed bin Selman bunun çok iyi farkında. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın fiyatları varil başına 70-80 dolar seviyesine indirmesine gerek yok. Washington'un buna ihtiyacı var ama Riyad’ın yok” ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, abd, rusya, vladimir putin, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), joe biden, opec+, petrol
‘Suudi Arabistan, Biden'ın taleplerinin aksine Rusya ile anlaşmaları bozmayacak’
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Ortadoğu uzmanı Hossein Ruyoran, Suudi Arabistan'ın Biden'ın taleplerine rağmen Rusya ile petrol üretim anlaşmalarından vazgeçmeyeceğini belirtti.
Ortadoğu uzmanı Hossein Ruyoran, Hamshahri'ye demecinde Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın taleplerine rağmen OPEC+ kapsamında Rusya ile petrol üretim anlaşmalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Ruyoran, Suudi Arabistan’ın ekonomisinin özellikleri nedeniyle ABD'nin isteklerinin yerine getirilmesinin Suudilerin yararına olmayacığını belirterek, “Şimdi soru şu: Suudi Arabistan'ın Rusya'dan ve OPEC + anlaşmasından uzaklaşması gerekiyor mu? Bence, Rusya'nın en büyük petrol üreticisi ülke olduğu düşünüldüğünde, Suudi Arabistan üretimi sadece çok sınırlı miktarlarda artırabilir, ancak Rusya ile yapılan anlaşmalardan geri çekilmeyecektir” dedi.
Krallığın geliri ve refahının doğrudan petrol fiyatları ve satışlarından elde edilen gelirle bağlantılı olduğundan, düşük petrol üretiminin Riyad'ın çıkarına olduğunu hatırlatan uzman, “Muhammed bin Selman bunun çok iyi farkında. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın fiyatları varil başına 70-80 dolar seviyesine indirmesine gerek yok. Washington'un buna ihtiyacı var ama Riyad’ın yok” ifadelerini kullandı.