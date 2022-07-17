https://tr.sputniknews.com/20220717/tahranda-kritik-uclu-zirve-1058795908.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi salı günü Tahran'da buluşacak. Suriye gündemli üçlü zirvede, yeni anayasa, siyasi... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T07:06+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz Salı günü İran'a gidiyor. Aynı tarihte Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin de İran'da olacak. Tahran'da Suriye gündemli üçlü bir zirve yapılması planlanıyor.Cumhurbaşkanı, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı için bu ülkede olacak.Aynı gün Tahran’da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve de gerçekleştirilecek.Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/iranli-uzman-rusya-iran-ve-turkiye-abdyi-soke-edecek-ve-titretecek-1058724260.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da buluşacak
07:06 17.07.2022 (güncellendi: 07:11 17.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi salı günü Tahran'da buluşacak. Suriye gündemli üçlü zirvede, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz Salı günü İran'a gidiyor. Aynı tarihte Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin de İran'da olacak. Tahran'da Suriye gündemli üçlü bir zirve yapılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı için bu ülkede olacak.
Aynı gün Tahran’da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve de gerçekleştirilecek.
Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.
Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.