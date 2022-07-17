https://tr.sputniknews.com/20220717/the-american-conservative-washington-kievi-destekleme-taktigini-degistirdi-1058807805.html
The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi
The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi
The American Conservative'in yazarı Devlin, ABD yönetimi ve Kongresi'nin Ukrayna'ya yardım etme taktiğini değiştirdiğini ve aşamalı bir yaklaşım benimsediğini... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T16:56+0300
2022-07-17T16:56+0300
2022-07-17T16:56+0300
ukrayna krizi
abd
kiev
washington
destek
the american conservative
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The American Conservative yazarı Bradley Devlin, “Bir milyar burada, bir milyar da orada, Ukraynalılar istemesini bilirse belki ikisini de alabilir” ifadesini kullandı.Devlin’e göre, tedarik şemasının değişmesi, Amerikan halkının Washington'un Ukrayna ihtilafına katılımına karşı artan öfkesinden kaynaklanıyor.Devlin, Kiev'e sağlanan askeri ve mali yardımın takibinin çok daha zor hale geldiğini, ancak devam ettiğini belirterek, Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya dört adet daha HİMARS çoklu roket sistemi, bu sistemler için ek mühimmat, mermi ve diğer ekipmanlar sağlayacağını açıkladığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220716/abd-baskani-biden-ortadogudan-asla-cekip-gitmeyecegiz-1058784273.html
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The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi
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The American Conservative'in yazarı Devlin, ABD yönetimi ve Kongresi'nin Ukrayna'ya yardım etme taktiğini değiştirdiğini ve aşamalı bir yaklaşım benimsediğini yazdı.
The American Conservative yazarı Bradley Devlin, “Bir milyar burada, bir milyar da orada, Ukraynalılar istemesini bilirse belki ikisini de alabilir” ifadesini kullandı.
Devlin’e göre, tedarik şemasının değişmesi, Amerikan halkının Washington'un Ukrayna ihtilafına katılımına karşı artan öfkesinden kaynaklanıyor.
Devlin, Kiev'e sağlanan askeri ve mali yardımın takibinin çok daha zor hale geldiğini, ancak devam ettiğini belirterek, Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya dört adet daha HİMARS çoklu roket sistemi, bu sistemler için ek mühimmat, mermi ve diğer ekipmanlar sağlayacağını açıkladığını kaydetti.