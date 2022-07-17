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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220717/the-american-conservative-washington-kievi-destekleme-taktigini-degistirdi-1058807805.html
The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi
The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi
The American Conservative'in yazarı Devlin, ABD yönetimi ve Kongresi'nin Ukrayna'ya yardım etme taktiğini değiştirdiğini ve aşamalı bir yaklaşım benimsediğini... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T16:56+0300
2022-07-17T16:56+0300
ukrayna krizi
abd
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washington
destek
the american conservative
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The American Conservative yazarı Bradley Devlin, “Bir milyar burada, bir milyar da orada, Ukraynalılar istemesini bilirse belki ikisini de alabilir” ifadesini kullandı.Devlin’e göre, tedarik şemasının değişmesi, Amerikan halkının Washington'un Ukrayna ihtilafına katılımına karşı artan öfkesinden kaynaklanıyor.Devlin, Kiev'e sağlanan askeri ve mali yardımın takibinin çok daha zor hale geldiğini, ancak devam ettiğini belirterek, Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya dört adet daha HİMARS çoklu roket sistemi, bu sistemler için ek mühimmat, mermi ve diğer ekipmanlar sağlayacağını açıkladığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220716/abd-baskani-biden-ortadogudan-asla-cekip-gitmeyecegiz-1058784273.html
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abd, kiev, washington, destek, the american conservative

The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi

16:56 17.07.2022
© AFP 2022HIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022
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The American Conservative'in yazarı Devlin, ABD yönetimi ve Kongresi'nin Ukrayna'ya yardım etme taktiğini değiştirdiğini ve aşamalı bir yaklaşım benimsediğini yazdı.
The American Conservative yazarı Bradley Devlin, “Bir milyar burada, bir milyar da orada, Ukraynalılar istemesini bilirse belki ikisini de alabilir” ifadesini kullandı.
Devlin’e göre, tedarik şemasının değişmesi, Amerikan halkının Washington'un Ukrayna ihtilafına katılımına karşı artan öfkesinden kaynaklanıyor.
Devlin, Kiev'e sağlanan askeri ve mali yardımın takibinin çok daha zor hale geldiğini, ancak devam ettiğini belirterek, Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya dört adet daha HİMARS çoklu roket sistemi, bu sistemler için ek mühimmat, mermi ve diğer ekipmanlar sağlayacağını açıkladığını kaydetti.
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