https://tr.sputniknews.com/20220717/the-american-conservative-washington-kievi-destekleme-taktigini-degistirdi-1058807805.html

The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi

The American Conservative: Washington, Kiev'i destekleme taktiğini değiştirdi

The American Conservative'in yazarı Devlin, ABD yönetimi ve Kongresi'nin Ukrayna'ya yardım etme taktiğini değiştirdiğini ve aşamalı bir yaklaşım benimsediğini... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T16:56+0300

2022-07-17T16:56+0300

2022-07-17T16:56+0300

ukrayna krizi

abd

kiev

washington

destek

the american conservative

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057827040_0:23:1200:698_1920x0_80_0_0_6381ecf66958df65a6a7d5b2f2fe7249.jpg

The American Conservative yazarı Bradley Devlin, “Bir milyar burada, bir milyar da orada, Ukraynalılar istemesini bilirse belki ikisini de alabilir” ifadesini kullandı.Devlin’e göre, tedarik şemasının değişmesi, Amerikan halkının Washington'un Ukrayna ihtilafına katılımına karşı artan öfkesinden kaynaklanıyor.Devlin, Kiev'e sağlanan askeri ve mali yardımın takibinin çok daha zor hale geldiğini, ancak devam ettiğini belirterek, Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya dört adet daha HİMARS çoklu roket sistemi, bu sistemler için ek mühimmat, mermi ve diğer ekipmanlar sağlayacağını açıkladığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220716/abd-baskani-biden-ortadogudan-asla-cekip-gitmeyecegiz-1058784273.html

kiev

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kiev, washington, destek, the american conservative