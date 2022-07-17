https://tr.sputniknews.com/20220717/turkiye-bu-yaz-ruslar-arasinda-en-populer-tatil-destinasyonu-oldu-1058812312.html

Türkiye bu yaz Ruslar arasında en popüler tatil destinasyonu oldu

Türkiye bu yaz Ruslar arasında en popüler tatil destinasyonu oldu

Rus çevrimiçi turizm acentesi Travelata, Rus turistlerin yüzde 57’sinin yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek niyetinde olduğunu bildirdi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T21:04+0300

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Çevrimiçi tur arama ve rezervasyon hizmetleri sunan Travelata’ya göre Türkiye bu yaz Ruslar arasında en popüler tatil destinasyonu oldu.Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’de tatil için ortalama çek tutarı, tur başına yaklaşık 168 bin rubledir (yaklaşık 51 bin TL), geçen yıl bu rakam 105 bin rublenin biraz üzerindeydi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Rusya’daki tesisler ise popülarite bakımından ikinci sırada yer alıyor, turistlerin yaklaşık 4’te biri, Adler’in (Soçi) lider konumda olduğu Rus tatil beldelerinde zaman geçirmeyi planlıyor. Travelata’ya göre Rus turistlerin en çok ilgisini çeken üçüncü destinasyon ise, tatilcilerin yüzde 5’inin gitmeyi planladığı Mısır.

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türkiye, rusya, turizm, yaz tatili, rus turist, mısır, soçi