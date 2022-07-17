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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220717/ukraynali-vekilden-sirp-lider-vucice-tehdit-rusyaya-kac-1058804622.html
Ukraynalı vekilden Sırp lider Vucic’e tehdit: Rusya'ya kaç
Ukraynalı vekilden Sırp lider Vucic’e tehdit: Rusya'ya kaç
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T14:23+0300
2022-07-17T14:25+0300
ukrayna krizi
aleksandr vucic
ukrayna
rusya
tehdit
vekil
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Ukraynalı vekil Aleksey Gonçarenko, Sırp lider Aleksandar Vucic'e hitaben “Her ihtimale karşı Rostov'a bir bilet alın. Çok yakında buna ihtiyacınız olabilir” ifadelerini kullandı.Ukraynalı vekil ayrıca “Sırbistan kendini bir şey zannetmeye başladı, bu altı milyon nüfuslu bir ülke için fazla” diyerek, Kiev’in Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını unutmayacağı tehdidinde bulundu.Daha önce Vucic, Batı dünyası nınUkrayna üzerinden Rusya ile savaş halinde olduğunu belirterek, dünya liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla ilgili tekliflerini kabul etmemesi durumunda 'dünyada cehennemin başlayacağını' söylemişti.Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, buna karşılık olarak, Hırvatlarla birleşerek Sırpları 'terbiye etmek” ve bu süreci 'tatsız' hale getirmekle tehdit etmişti. Ukraynalı politikacı ayrıca Ukrayna, Avrupa Birliği’ne katılırsa Sırbistan’ın bu örgüte üye olamayacağını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220713/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-pkkya-karsi-is-birligi-makul-ve-onemli-1058683397.html
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aleksandr vucic, ukrayna, rusya, tehdit, vekil

Ukraynalı vekilden Sırp lider Vucic’e tehdit: Rusya'ya kaç

14:23 17.07.2022 (güncellendi: 14:25 17.07.2022)
© Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Moskova’nın özel askeri operasyonuna ilişkin açıklamasının ardından Rusya’ya kaçması gerektiğini söyledi.
Ukraynalı vekil Aleksey Gonçarenko, Sırp lider Aleksandar Vucic'e hitaben “Her ihtimale karşı Rostov'a bir bilet alın. Çok yakında buna ihtiyacınız olabilir” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı vekil ayrıca “Sırbistan kendini bir şey zannetmeye başladı, bu altı milyon nüfuslu bir ülke için fazla” diyerek, Kiev’in Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını unutmayacağı tehdidinde bulundu.
Daha önce Vucic, Batı dünyası nınUkrayna üzerinden Rusya ile savaş halinde olduğunu belirterek, dünya liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla ilgili tekliflerini kabul etmemesi durumunda 'dünyada cehennemin başlayacağını' söylemişti.
Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, buna karşılık olarak, Hırvatlarla birleşerek Sırpları 'terbiye etmek” ve bu süreci 'tatsız' hale getirmekle tehdit etmişti. Ukraynalı politikacı ayrıca Ukrayna, Avrupa Birliği’ne katılırsa Sırbistan’ın bu örgüte üye olamayacağını söylemişti.
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