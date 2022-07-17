https://tr.sputniknews.com/20220717/ukraynali-vekilden-sirp-lider-vucice-tehdit-rusyaya-kac-1058804622.html

Ukraynalı vekilden Sırp lider Vucic’e tehdit: Rusya'ya kaç

Ukraynalı vekilden Sırp lider Vucic’e tehdit: Rusya'ya kaç

Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T14:23+0300

2022-07-17T14:23+0300

2022-07-17T14:25+0300

ukrayna krizi

aleksandr vucic

ukrayna

rusya

tehdit

vekil

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Ukraynalı vekil Aleksey Gonçarenko, Sırp lider Aleksandar Vucic'e hitaben “Her ihtimale karşı Rostov'a bir bilet alın. Çok yakında buna ihtiyacınız olabilir” ifadelerini kullandı.Ukraynalı vekil ayrıca “Sırbistan kendini bir şey zannetmeye başladı, bu altı milyon nüfuslu bir ülke için fazla” diyerek, Kiev’in Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını unutmayacağı tehdidinde bulundu.Daha önce Vucic, Batı dünyası nınUkrayna üzerinden Rusya ile savaş halinde olduğunu belirterek, dünya liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla ilgili tekliflerini kabul etmemesi durumunda 'dünyada cehennemin başlayacağını' söylemişti.Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, buna karşılık olarak, Hırvatlarla birleşerek Sırpları 'terbiye etmek” ve bu süreci 'tatsız' hale getirmekle tehdit etmişti. Ukraynalı politikacı ayrıca Ukrayna, Avrupa Birliği’ne katılırsa Sırbistan’ın bu örgüte üye olamayacağını söylemişti.

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