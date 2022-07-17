https://tr.sputniknews.com/20220717/umit-ozdagdan-ekrem-imamoglu-iddiasi-imamoglu-cengiz-insaati-ziyaret-etti-1058796030.html
Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: İmamoğlu, Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti
Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: İmamoğlu, Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T07:21+0300
2022-07-17T07:21+0300
2022-07-17T07:21+0300
politika
ümit özdağ
ekrem imamoğlu
politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin konuştu.Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyareti ettiğini öne sürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220708/umit-ozdag-balikesire-almamayi-deneyin-gorelim-gucunuz-yetecek-mi-1058500694.html
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ümit özdağ, ekrem imamoğlu, politika
Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: İmamoğlu, Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin konuştu.
Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyareti ettiğini öne sürdü:
"Millete umut diye sundukları ama hemen fos çıkan bir İstanbul Belediye Başkanı var. Ortada İstanbul Belediye Başkanı olmaktan çok nöbetçi Cumhurbaşkanı adayı diye geziyor. Daha geçtiğimiz günlerde utanmadan Cengiz İnşaat'ı ziyarete gitti adam. Bu işte, Millet İttifakı denilen ittifakın karakterini gösteren bir ziyaret."