Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: İmamoğlu, Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti

"Millete umut diye sundukları ama hemen fos çıkan bir İstanbul Belediye Başkanı var. Ortada İstanbul Belediye Başkanı olmaktan çok nöbetçi Cumhurbaşkanı adayı diye geziyor. Daha geçtiğimiz günlerde utanmadan Cengiz İnşaat'ı ziyarete gitti adam. Bu işte, Millet İttifakı denilen ittifakın karakterini gösteren bir ziyaret."