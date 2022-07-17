Türkiye
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220717/umit-ozdagdan-ekrem-imamoglu-iddiasi-imamoglu-cengiz-insaati-ziyaret-etti-1058796030.html
Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: İmamoğlu, Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti
Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: İmamoğlu, Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T07:21+0300
2022-07-17T07:21+0300
politika
ümit özdağ
ekrem imamoğlu
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057943147_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4f6401d3fac200be855e075ddd27d4aa.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin konuştu.Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyareti ettiğini öne sürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220708/umit-ozdag-balikesire-almamayi-deneyin-gorelim-gucunuz-yetecek-mi-1058500694.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057943147_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f88de860d6bd7a92352585393f97e44b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümit özdağ, ekrem imamoğlu, politika

Ümit Özdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: İmamoğlu, Cengiz İnşaat'ı ziyaret etti

07:21 17.07.2022
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin konuştu.
Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyareti ettiğini öne sürdü:
"Millete umut diye sundukları ama hemen fos çıkan bir İstanbul Belediye Başkanı var. Ortada İstanbul Belediye Başkanı olmaktan çok nöbetçi Cumhurbaşkanı adayı diye geziyor. Daha geçtiğimiz günlerde utanmadan Cengiz İnşaat'ı ziyarete gitti adam. Bu işte, Millet İttifakı denilen ittifakın karakterini gösteren bir ziyaret."
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
TÜRKİYE
Ümit Özdağ: Balıkesir’e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?
8 Temmuz, 23:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала