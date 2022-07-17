https://tr.sputniknews.com/20220717/yunanistanin-kuzeyinde-antonov-kargo-ucagi-dustu-1058791883.html
Yunanistan'ın kuzeyinde Antonov kargo uçağı düştü
Yunanistan'ın kuzeyinde Antonov kargo uçağı düştü
Yunan basını, ülkenin kuzeyinde Ukrayna'ya ait Antonov tipi bir kargo uçağının düştüğünü bildirdi. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T00:41+0300
2022-07-17T00:41+0300
2022-07-17T00:41+0300
dünya
yunanistan
kargo uçağı
antonov
kaza
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Yunan ERT televizyonu, Sırbistan'dan kalkış yapan ve Ürdün istikametine giden Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının düştüğünü duyurdu.Kanalına aktardığına göre uçağı pilotu, kazadan önce arıza bildiriminde bulundu ve uçağa Kavala Havalimanı'na acil iniş izni verildi.Fakat uçak, havalimanının 10 deniz mili batısında radardan çıktı.Uçağın enkazı Paggaio bölgesine bağlı Palaiochori köyü yakınlarında bulundu.ERT'ye konuşan görgü tanıkları, uçağın mısır tarlasına düştüğünü ve bir dizi patlamanın ardından alev aldığını söyledi.Kazada yaşanan kayıplara dair henüz bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-askeri-nakliye-ucagi-dustu-4-olu--1057172694.html
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yunanistan, kargo uçağı, antonov, kaza
Yunanistan'ın kuzeyinde Antonov kargo uçağı düştü
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Yunan basını, ülkenin kuzeyinde Ukrayna'ya ait Antonov tipi bir kargo uçağının düştüğünü bildirdi.
Yunan ERT televizyonu, Sırbistan'dan kalkış yapan ve Ürdün istikametine giden Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının düştüğünü duyurdu.
Kanalına aktardığına göre uçağı pilotu, kazadan önce arıza bildiriminde bulundu ve uçağa Kavala Havalimanı'na acil iniş izni verildi.
Fakat uçak, havalimanının 10 deniz mili batısında radardan çıktı.
Uçağın enkazı Paggaio bölgesine bağlı Palaiochori köyü yakınlarında bulundu.
ERT'ye konuşan görgü tanıkları, uçağın mısır tarlasına düştüğünü ve bir dizi patlamanın ardından alev aldığını söyledi.
Kazada yaşanan kayıplara dair henüz bir açıklama yapılmadı.