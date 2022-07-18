https://tr.sputniknews.com/20220718/2022-yks-sonuclari-aciklandi-1058820303.html
2022 YKS sonuçları açıklandı
2022 YKS sonuçları açıklandı
18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T07:08+0300
2022-07-18T07:08+0300
2022-07-18T07:11+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye
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ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.ÖSYM'den yapılan duyuruda, "18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
2022 YKS sonuçları açıklandı
07:08 18.07.2022 (güncellendi: 07:11 18.07.2022) Abone ol
18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan duyuruda, "18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.