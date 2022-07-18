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AFAD'dan iki bölge için fırtına uyarısı
AFAD'dan iki bölge için fırtına uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Egenin kıyı kesimi için fırtına uyarısı yapıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T06:51+0300
2022-07-18T06:51+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
afad
fırtına
uyarı
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AFAD’dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bugün 10.00'da başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin duyuruda, "Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, fırtına, uyarı

AFAD'dan iki bölge için fırtına uyarısı

06:51 18.07.2022
© DHAFırtına, rüzgar, deniz
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Egenin kıyı kesimi için fırtına uyarısı yapıldı.
AFAD’dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bugün 10.00'da başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin duyuruda, "Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.
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