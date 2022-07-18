https://tr.sputniknews.com/20220718/afaddan-iki-bolge-icin-firtina-uyarisi-1058820203.html

AFAD'dan iki bölge için fırtına uyarısı

AFAD'dan iki bölge için fırtına uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Egenin kıyı kesimi için fırtına uyarısı yapıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T06:51+0300

2022-07-18T06:51+0300

2022-07-18T06:51+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

afad

fırtına

uyarı

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AFAD’dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bugün 10.00'da başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin duyuruda, "Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, fırtına, uyarı