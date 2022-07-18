https://tr.sputniknews.com/20220718/alman-vekilden-avrupaya-natonun-feshine-hazirlanin-1058843425.html

Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın

Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın

Almanya’da muhalefetteki Sol Partili (Die Linke) milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin (AB) NATO’nun feshine hazırlanması ve üye ülkelerin... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T18:56+0300

2022-07-18T18:56+0300

2022-07-18T18:56+0300

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Global Times’ın haberine göre Dağdelen, AB ve ABD’nin çıkarlarının birbirine zır olduğunu, Ukrayna’daki çatışmanın bunu ortaya çıkardığını söyledi. Politikacı, Washington’un, Moskova’yı yenmek için son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır olduğunu, Avrupa’nın ise aksine bu tür çatışmalara girmek istemediğini anlattı.Dağdelen, “Bu şimdi kulağa ütopik gelebilir, lakin uzun vadede NATO’nun feshine ve yerine, tamamen silahsızlanmaya ve işbirliğine odaklanacak kolektif güvenliğin getirilmesine hazırlanmak lazım” ifadesini kullandı. Milletvekili, uluslararası toplumun soğuk savaş yöntemlerini unutması ve cepheleşmeden vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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die linke, nato, almanya, avrupa, ab, abd