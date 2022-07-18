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Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın
Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın
Almanya’da muhalefetteki Sol Partili (Die Linke) milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin (AB) NATO’nun feshine hazırlanması ve üye ülkelerin... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:56+0300
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Global Times’ın haberine göre Dağdelen, AB ve ABD’nin çıkarlarının birbirine zır olduğunu, Ukrayna’daki çatışmanın bunu ortaya çıkardığını söyledi. Politikacı, Washington’un, Moskova’yı yenmek için son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır olduğunu, Avrupa’nın ise aksine bu tür çatışmalara girmek istemediğini anlattı.Dağdelen, “Bu şimdi kulağa ütopik gelebilir, lakin uzun vadede NATO’nun feshine ve yerine, tamamen silahsızlanmaya ve işbirliğine odaklanacak kolektif güvenliğin getirilmesine hazırlanmak lazım” ifadesini kullandı. Milletvekili, uluslararası toplumun soğuk savaş yöntemlerini unutması ve cepheleşmeden vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın

18:56 18.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLDie Linke
Die Linke - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya’da muhalefetteki Sol Partili (Die Linke) milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin (AB) NATO’nun feshine hazırlanması ve üye ülkelerin çıkarlarını ABD çıkarlarına kurban etmeyecek daha bağımsız politika uygulaması gerektiğini belirtti.
Global Times’ın haberine göre Dağdelen, AB ve ABD’nin çıkarlarının birbirine zır olduğunu, Ukrayna’daki çatışmanın bunu ortaya çıkardığını söyledi. Politikacı, Washington’un, Moskova’yı yenmek için son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır olduğunu, Avrupa’nın ise aksine bu tür çatışmalara girmek istemediğini anlattı.
Dağdelen, “Bu şimdi kulağa ütopik gelebilir, lakin uzun vadede NATO’nun feshine ve yerine, tamamen silahsızlanmaya ve işbirliğine odaklanacak kolektif güvenliğin getirilmesine hazırlanmak lazım” ifadesini kullandı. Milletvekili, uluslararası toplumun soğuk savaş yöntemlerini unutması ve cepheleşmeden vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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