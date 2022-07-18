https://tr.sputniknews.com/20220718/alman-vekilden-avrupaya-natonun-feshine-hazirlanin-1058843425.html
Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın
Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın
Almanya’da muhalefetteki Sol Partili (Die Linke) milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin (AB) NATO’nun feshine hazırlanması ve üye ülkelerin... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:56+0300
2022-07-18T18:56+0300
2022-07-18T18:56+0300
die linke
nato
almanya
avrupa
ab
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058843244_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_ebb49ee5e6a2a33f21f1221a8de5313b.jpg
Global Times’ın haberine göre Dağdelen, AB ve ABD’nin çıkarlarının birbirine zır olduğunu, Ukrayna’daki çatışmanın bunu ortaya çıkardığını söyledi. Politikacı, Washington’un, Moskova’yı yenmek için son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır olduğunu, Avrupa’nın ise aksine bu tür çatışmalara girmek istemediğini anlattı.Dağdelen, “Bu şimdi kulağa ütopik gelebilir, lakin uzun vadede NATO’nun feshine ve yerine, tamamen silahsızlanmaya ve işbirliğine odaklanacak kolektif güvenliğin getirilmesine hazırlanmak lazım” ifadesini kullandı. Milletvekili, uluslararası toplumun soğuk savaş yöntemlerini unutması ve cepheleşmeden vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058843244_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_0c43c4f28128537c55795481a92389e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
die linke, nato, almanya, avrupa, ab, abd
Alman vekilden Avrupa’ya: ‘NATO’nun feshine hazırlanın
Abone ol
Almanya’da muhalefetteki Sol Partili (Die Linke) milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği’nin (AB) NATO’nun feshine hazırlanması ve üye ülkelerin çıkarlarını ABD çıkarlarına kurban etmeyecek daha bağımsız politika uygulaması gerektiğini belirtti.
Global Times’ın haberine göre Dağdelen,
AB ve ABD’nin çıkarlarının birbirine zır olduğunu, Ukrayna’daki çatışmanın bunu ortaya çıkardığını söyledi. Politikacı, Washington’un, Moskova’yı yenmek için son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır olduğunu, Avrupa’nın ise aksine bu tür çatışmalara girmek istemediğini anlattı.
Dağdelen, “Bu şimdi kulağa ütopik gelebilir, lakin uzun vadede NATO’nun feshine ve yerine, tamamen silahsızlanmaya ve işbirliğine odaklanacak kolektif güvenliğin getirilmesine hazırlanmak lazım” ifadesini kullandı. Milletvekili, uluslararası toplumun soğuk savaş yöntemlerini unutması ve cepheleşmeden vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.