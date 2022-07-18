https://tr.sputniknews.com/20220718/antalya-icin-yuksek-sicaklik-uyarisi-44-dereceyi-bulacak-1058854819.html
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı: 44 dereceyi bulacak
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı: 44 dereceyi bulacak
Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T23:49+0300
2022-07-18T23:49+0300
2022-07-18T23:49+0300
türkiye
antalya
sıcak hava
uyarı
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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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antalya, sıcak hava, uyarı
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı: 44 dereceyi bulacak
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Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.
Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.