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https://tr.sputniknews.com/20220718/aricilik-dede-meslegi-diyerek-petegi-eline-aldi-arilarin-saldirisina-ugradi-beni-yediler-1058825691.html
'Arıcılık dede mesleği' diyerek peteği eline aldı, arıların saldırısına uğrayınca koşarak kaçtı
'Arıcılık dede mesleği' diyerek peteği eline aldı, arıların saldırısına uğrayınca koşarak kaçtı
Erzurum’da bir kişi, dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı. Kızgın arıların saldırısına uğrayan kişi 'Beni yiyorlar' diyerek koşarak... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T11:57+0300
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arı
yaşam
saldırı
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Erzurum’da bir kişi hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan bal peteğini eline aldı. Bu iş dede mesleği diyerek peteği elinde tutan kişi bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı.‘Beni yiyorlar’ diyerek olduğu yerden hızla kaçan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri ise güldürdü.
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arı, saldırı

'Arıcılık dede mesleği' diyerek peteği eline aldı, arıların saldırısına uğrayınca koşarak kaçtı

11:57 18.07.2022 (güncellendi: 12:16 18.07.2022)
© İHAArı saldırısına uğrayan adam
Arı saldırısına uğrayan adam - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
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Erzurum’da bir kişi, dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı. Kızgın arıların saldırısına uğrayan kişi 'Beni yiyorlar' diyerek koşarak kaçtı.
Erzurum’da bir kişi hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan bal peteğini eline aldı. Bu iş dede mesleği diyerek peteği elinde tutan kişi bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı.
Beni yiyorlar’ diyerek olduğu yerden hızla kaçan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri ise güldürdü.
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