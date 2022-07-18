https://tr.sputniknews.com/20220718/aricilik-dede-meslegi-diyerek-petegi-eline-aldi-arilarin-saldirisina-ugradi-beni-yediler-1058825691.html

'Arıcılık dede mesleği' diyerek peteği eline aldı, arıların saldırısına uğrayınca koşarak kaçtı

'Arıcılık dede mesleği' diyerek peteği eline aldı, arıların saldırısına uğrayınca koşarak kaçtı

Erzurum’da bir kişi, dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı. Kızgın arıların saldırısına uğrayan kişi 'Beni yiyorlar' diyerek koşarak... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T11:57+0300

2022-07-18T11:57+0300

2022-07-18T12:16+0300

arı

yaşam

saldırı

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Erzurum’da bir kişi hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan bal peteğini eline aldı. Bu iş dede mesleği diyerek peteği elinde tutan kişi bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı.‘Beni yiyorlar’ diyerek olduğu yerden hızla kaçan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri ise güldürdü.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arı, saldırı