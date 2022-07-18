https://tr.sputniknews.com/20220718/aydinda-orman-yangini-1058840676.html

Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T17:49+0300

2022-07-18T17:49+0300

2022-07-18T17:49+0300

türkiye

aydın

orman yangını

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Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.

türkiye

aydın

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aydın, orman yangını