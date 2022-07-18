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Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T17:49+0300
2022-07-18T17:49+0300
türkiye
aydın
orman yangını
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Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.
türkiye
aydın
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aydın, orman yangını

Aydın'da orman yangını

17:49 18.07.2022
© AAAydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.
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