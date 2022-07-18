https://tr.sputniknews.com/20220718/aydindaki-yanginda-100-donum-orman-zarar-gordu-1058853446.html
Aydın’daki yangında 100 dönüm orman zarar gördü
Aydın’daki yangında 100 dönüm orman zarar gördü
Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 100 dönüm alan zarar gördü. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T23:18+0300
2022-07-18T23:18+0300
2022-07-18T23:18+0300
türkiye
aydın
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orman yangını
arazi
zarar
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Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Aydın Kuşadası yolu Ağaçlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen çok sayıda yer ekibi, 4 uçak ve 6 helikopter yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sonrasında yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın hasar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/aydinda-orman-yangini-1058840676.html
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aydın, orman, orman yangını, arazi, zarar
Aydın’daki yangında 100 dönüm orman zarar gördü
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Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 100 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Aydın Kuşadası yolu Ağaçlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen çok sayıda yer ekibi, 4 uçak ve 6 helikopter yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrasında yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın hasar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.