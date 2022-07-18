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https://tr.sputniknews.com/20220718/baba-ve-oglu-parkta-tabancayla-vuruldu-1058854914.html
Baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu
Baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve 19 yaşındaki oğlu Tuğrul Bey Önal... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T23:54+0300
2022-07-18T23:54+0300
türkiye
kocaeli
darıca
park
saldırı
baba
oğul
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Olay akşam saatlerinde, Kocaeli Darıca'da Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi’ndeki parkta meydana geldi. Parkta caddeye yakın bir yerde oturan Ebubekir Önal ve oğlu Tuğrul Bey Önal’a, yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan baba ve oğlunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ebubekir Önal, Fatih Devlet Hastanesi’ne, Tuğrul Bey Önal ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
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kocaeli, darıca, park, saldırı, baba, oğul

Baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu

23:54 18.07.2022
© DHAKocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve 19 yaşındaki oğlu Tuğrul Bey Önal tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve 19 yaşındaki oğlu Tuğrul Bey Önal tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve 19 yaşındaki oğlu Tuğrul Bey Önal tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde, Kocaeli Darıca'da Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi’ndeki parkta meydana geldi.
Parkta caddeye yakın bir yerde oturan Ebubekir Önal ve oğlu Tuğrul Bey Önal’a, yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.
Yaralanan baba ve oğlunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ebubekir Önal, Fatih Devlet Hastanesi’ne, Tuğrul Bey Önal ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
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