https://tr.sputniknews.com/20220718/baba-ve-oglu-parkta-tabancayla-vuruldu-1058854914.html

Baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu

Baba ve oğlu parkta tabancayla vuruldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve 19 yaşındaki oğlu Tuğrul Bey Önal... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:54+0300

2022-07-18T23:54+0300

2022-07-18T23:54+0300

türkiye

kocaeli

darıca

park

saldırı

baba

oğul

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Olay akşam saatlerinde, Kocaeli Darıca'da Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi’ndeki parkta meydana geldi. Parkta caddeye yakın bir yerde oturan Ebubekir Önal ve oğlu Tuğrul Bey Önal’a, yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan baba ve oğlunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ebubekir Önal, Fatih Devlet Hastanesi’ne, Tuğrul Bey Önal ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

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kocaeli, darıca, park, saldırı, baba, oğul