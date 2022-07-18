https://tr.sputniknews.com/20220718/bakan-akar-tahil-ve-gida-maddelerinin-tasinmasi-icin-genel-prensipler-uzerinde-anlasmaya-varildi-1058842645.html

Bakan Akar: Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı

Bakan Akar: Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T18:43+0300

2022-07-18T18:43+0300

2022-07-18T18:43+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.Bakan Akar video telekonferans toplantısında, tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri faaliyetlere değindi. Akar, bu kapsamda ilgili bakanlık ve kurumların birçok ikili toplantı icra ettiğini belirtti.13 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da dörtlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, toplantı kapsamında Ukrayna ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerinin ilk defa BM mensupları ile beraber aynı masa etrafında bir araya geldiğini vurguladı.Bakan Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu." açıklamasında bulundu.

türkiye

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)