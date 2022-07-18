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Bakan Kurum'dan 'asbestli gemi' cevabı: 900 ton değil, 9 ton
Bakan Kurum'dan 'asbestli gemi' cevabı: 900 ton değil, 9 ton
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı asbestli savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin verdiği iddiaları tartışma... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T08:17+0300
2022-07-18T08:17+0300
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murat kurum
asbest
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İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin 600 ton asbest barındırdığına ilişkin iddialara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Kurum, iddialara ilişkin, "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız" dedi. Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kurum ayrıca, "“En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?” ve "Muhtemelen o asbestlerin taşınmasıyla ilgili de sorular olacak? Örneğin nasıl güvenli bir şekilde taşınacak?” sorularına şöyle yanıt verdi:
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murat kurum, asbest, izmir

Bakan Kurum'dan 'asbestli gemi' cevabı: 900 ton değil, 9 ton

08:17 18.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN CHENALFransa savaş gemisi
Fransa savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN CHENAL
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı asbestli savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin verdiği iddiaları tartışma yarattı. Bakan Kurum, konuya ilişkin "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var" açıklaması yaptı.
İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin 600 ton asbest barındırdığına ilişkin iddialara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi.
Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Kurum, iddialara ilişkin, "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız" dedi.
Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı.
Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi’ne göre riskli bir durum tespit edilmedi.
Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye’de Aliağa...
Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi.
Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz...”
Kurum ayrıca, "“En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?” ve "Muhtemelen o asbestlerin taşınmasıyla ilgili de sorular olacak? Örneğin nasıl güvenli bir şekilde taşınacak?” sorularına şöyle yanıt verdi:
“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik.”
"Biliyorsunuz sıfır atık projemiz var. Bunu Türkiye çapında başarıyla yürüttük. Yine o doğrultuda, çıkartılan asbest uluslararası kurallara göre ambalajlanır. Havayla teması kesilir. Dünya standartlarına göre depolanır. Bunun bütün kontrolü bizde. Kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuna kadar takipçisiyiz."
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