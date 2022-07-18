https://tr.sputniknews.com/20220718/bakan-kurumdan-asbestli-gemi-cevabi-900-ton-degil-9-ton--1058821339.html

Bakan Kurum'dan 'asbestli gemi' cevabı: 900 ton değil, 9 ton

Bakan Kurum'dan 'asbestli gemi' cevabı: 900 ton değil, 9 ton

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı asbestli savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin verdiği iddiaları tartışma... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T08:17+0300

2022-07-18T08:17+0300

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türkiye

murat kurum

asbest

izmir

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İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin 600 ton asbest barındırdığına ilişkin iddialara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Kurum, iddialara ilişkin, "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız" dedi. Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kurum ayrıca, "“En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?” ve "Muhtemelen o asbestlerin taşınmasıyla ilgili de sorular olacak? Örneğin nasıl güvenli bir şekilde taşınacak?” sorularına şöyle yanıt verdi:

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murat kurum, asbest, izmir