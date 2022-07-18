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https://tr.sputniknews.com/20220718/bakan-nebati-akaryakit-fiyatlarinda-ilave-dususler-bekleniyor-1058827233.html
Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler bekleniyor
Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini belirtti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T12:28+0300
2022-07-18T12:28+0300
türkiye
nureddin nebati
benzin
akaryakıt
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, "İstenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti.Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir." dedi.
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nureddin nebati, benzin, akaryakıt

Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler bekleniyor

12:28 18.07.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, "İstenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, Ukrayna’da devam eden savaşın tetiklemesiyle, geçen aylarda petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan beklenmedik fiyat artışlarının kaçınılmaz olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yükseliş yönlü etkilediğini belirtti.
Bu gelişmelerin bir sonucu olarak haziran ayının son günlerinde Türkiye'de benzinin litresinin 27 lira, motorinin litresinin de 30 lira seviyelerini gördüğüne işaret eden Nebati, "Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür." ifadesini kullandı.
Nebati, söz konusu fiyat düşüşlerinin akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, "Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 düşüşle 23,7 lira seviyesine, motorin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 15 düşüşle 25,4 lira seviyesine gerilediğine işaret eden Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti.
Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir." dedi.
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